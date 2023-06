Neunjähriges Kind in Legau angefahren und schwer verletzt

Ein Mann (78) hat in Legau einen neunjährigen Jungen angefahren. Mit der Schaufel seines Fahrzeugs erfasste er das Kind, das stürzte und sich schwer verletzte.

20.06.2023 | Stand: 12:36 Uhr

Ein 78-Jähriger hat in Legau einen neunjährigen Jungen angefahren und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Montag mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine in der Isnyer Straße ortsauswärts unterwegs und wollte nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen.

Mit der Schaufel des Fahrzeugs erfasste der Mann den Jungen

Dabei missachtete er die Vorfahrt des Jungen, der ihm mit einem Cityroller entgegen fuhr. Mit der Frontladeschaufel der Zugmaschine streifte der 78-Jährige das Kind. Der Junge fiel zu Boden und verletzte sich dabei schwer.

