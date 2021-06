Obdachlosenunterkunft: Ein permanenter Sicherheitsdienst wäre zu teuer

Die Memminger Verwaltung steht oft unter Beschuss, wenn es um die Obdachlosenunterkunft geht. Ein Vorwurf: Sie kümmert sich nicht um die Bewohner. Der Kämmerer und zwei Amtsleiter äußern sich dazu

30.06.2021 | Stand: 09:29 Uhr

Wenn von der Obdachlosenunterkunft am Memminger Erlenweg die Rede ist, gerät die Stadt schnell in die Kritik. Sie lasse das Gebäude verwahrlosen und kümmere sich nicht um die Bewohner – das sind zwei von einigen Vorwürfen, die der Verwaltung seit Jahren gemacht werden. Drei Vertreter der Stadt schildern in einem Gespräch mit der MZ ihre Sicht: Kämmerer Gunther Füßle, dessen Ressort für die Obdachlosenunterkunft zuständig ist, Monika Albrecht, sie ist eine der beiden Leiterinnen des Sozialamtes, und Manfred Traut, er ist Leiter des Liegenschaftsamtes, das sich um die Obdachlosenunterkunft kümmert. Wir haben das Gespräch in diesen Fragen und Antworten zusammengefasst: