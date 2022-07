Über die Jahre nie aus den Augen verloren

Pater Dr. Theodor Lutz und der Pfarrer im Ruhestand Bruno Fink feiern ihre Priester-Jubiläen in Ottobeuren. Der Dankgottesdienst ist am Sonntag, 3. Juli.

01.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Auch wenn der eine von seinem Geburtsort Ottobeuren in die Welt hinausgezogen ist – und der andere hier im Kloster seinen geistlichen Lebensmittelpunkt gefunden hat, hielten sie dennoch über die Jahre Kontakt und feiern nun gemeinsam: Benediktinerpater Dr. Theodor Lutz blickt auf 60 Jahre und der Pfarrer im Ruhestand Bruno Fink auf 50 Jahre priesterliches Wirken zurück. Ihr Priesterjubiläum feiern sie mit einem Dankgottesdienst in der Basilika am Sonntag, 3. Juli, um 10.30 Uhr. Die Blasmusik Ottobeuren musiziert. Anschließend findet ein Stehempfang im Kloster statt. Pater Theodor verweist darauf, dass er eigentlich erst im September die 60 vollmache, er aber auch schon jetzt dankbar zurückblicke.

Der gebürtige Ottobeurer Bruno Fink, Jahrgang 1947, erzählt, wie sich ihre beiden Familien Anfang der 1950er Jahre kennenlernten. Damals ist der Karosserie- und Wagenbauer Lutz aus München mit Familie in die Werkstatt und das Anwesen von Finks Großeltern eingezogen. Bruno Fink ist früh aus Ottobeuren weggezogen, bedingt durch die Arbeit seines Vaters als Justizbeamter. Fink hat nach mehreren Umzügen am Gymnasium Freising Abitur gemacht und ging anschließend nach Rom zum Studium der Theologie und Philosophie. Seine Priesterweihe empfing in Freising am 2. Juli 1972. Nach mehreren Dienststellen als Kaplan arbeitete Fink ab 1978 im Sekretariat von Kardinal Joseph Ratzinger in München und später bis 1983 auch in Rom. Erinnerungen an seine Zeit als Kardinal Ratzingers Sekretär hat Fink 2016 in Buchform veröffentlicht : Der Titel lautet „Zwischen Schreibmaschine und Pileolus“. Wieder zurück, wirkte er in vier Pfarreien im Münchner Raum und schließlich 14 Jahre seelsorgerisch in Prien am Chiemsee. Im Ruhestand übernimmt er vielerorts Aushilfen und seit zwei Jahren hauptsächlich in der Pfarrei Benningen-Memmingerberg. Er engagiert sich im Ambulanten Krankenpflegeverein, im Ottobeurer Arbeitskreis Asyl und bei der Caritas Memmingen.

Pater Theodor Lutz, Jahrgang 1935, besuchte das Collegium Rupertinum in der Ottobeurer Abtei, machte Abitur im Kloster Scheyern, trat 1956 als Novize in seiner Heimatabtei ein und legte1957 seine erste Profess ab. In Salzburg studierte er Philosophie, in München Theologie und wurde am 23. September 1962 in St. Ottilien zum Priester geweiht.

Nach einem weiteren Studium der Mathematik und der Promotion über den Philosophen Karl Jaspers unterrichtete er 25 Jahre Mathematik und Religion am Rupert-Ness-Gymnasium in Ottobeuren. Daneben war er Prior und 27 Jahre bis 2005 Zellerar und unter anderem im Präsidium der Bayerischen Benediktinerkongregation. Noch heute ist der 86-Jährige Schatzmeister der Vereinigung der Freunde der Abtei und Mitglied bei Kolping. (bum)