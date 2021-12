"Was Sie da gemacht haben, ist unglaublich" - Ex-Musiklehrer muss drei Jahre in Haft

Weil er in mehreren Fällen eine 13-Jährige missbraucht haben soll, muss ein 68-Jähriger ins Gefängnis. So urteilte das Jugendschöffengericht Memmingen.

„Was Sie da gemacht haben, ist unglaublich.“ Er habe das Leben einer jungen Frau zerstört. Der Richter schaut einen ehemaligen Memminger Musiklehrer an, den er gerade zu drei Jahren Haft verurteilt hat. Und zwar wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in mehreren Fällen. Dieses Urteil fiel am Mittwoch vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Memmingen.

Das Opfer war eine Musikschülerin des heute 68-Jährigen. Er hatte von August 2014 bis August 2015 zehn Mal Geschlechtsverkehr mit dem damals 13 Jahre alten Mädchen gehabt. 13-Jährige gelten rechtlich als Kind. Hinzu kommen zwei sexuelle Handlungen, bei denen er das Mädchen intim berührt hatte. Teilweise ereigneten sich die Taten unter einer Autobahnbrücke. Dort hatte der Musiklehrer angehalten, als er mit dem Mädchen auf dem Heimweg von Musikproben war.

Nur kurz musste die heute 20-Jährige vor dem Jugendschöffengericht reden. Weil der Mann die Vorwürfe gestanden hatte, blieb der jungen Frau eine detaillierte Aussage erspart. Wie es ihr gehe, wollte der Richter wissen. Sie habe seit diesen Taten psychische Probleme, sagte sie: eine Sozialphobie, Probleme mit Männern, mit ihrer Mutter, Schwierigkeiten zu arbeiten. Seit Jahren sei sie in Therapie.

Sein Mandant habe sich zu dessen Schülerin hingezogen gefühlt, sich in sie verliebt und „empfand sie als – subjektiv für ihn – reifer, als sie tatsächlich vom Alter her war“, sagte Verteidiger Christian Vad. Doch er sei sich bewusst gewesen, dass sein Verhalten „nicht richtig war“. Die sexuellen Handlungen sollen einvernehmlich geschehen sein, „zumindest nicht gegen den erkennbaren Willen“ des Mädchens.

Obwohl es ein schweres Verbrechen sei, spreche auch einiges für seinen Mandanten. So habe er während der Ermittlungen die Vorwürfe zugegeben. Außerdem wolle er es wiedergutmachen. So habe er bereits 5000 Euro Schmerzensgeld gezahlt – von insgesamt 15.000 Euro, die von der Vertreterin der Nebenklage, Anja Mack, gefordert wurden. Er habe keine Vorstrafen und eine gute Sozialprognose. Deshalb forderte Vad eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wird.

Dass dies alles für den Angeklagten spricht, sahen auch Staatsanwalt Andy Kögl, Rechtsanwältin Anja Mack und schließlich auch der Richter sowie die beiden Schöffen so. Dennoch hat er hohes Leid verursacht, die junge Frau kämpft seit Jahren mit massiven Auswirkungen, sagte Rechtsanwältin Mack. Der Mann habe das Mädchen ein Jahr lang sexuell missbraucht, sagte Staatsanwalt Kögl. Deshalb forderte er drei Jahre Haft. Dem kam das Gericht nach. Der heute 68-Jährige habe das Vertrauen, das zwischen ihm als Musiklehrer und dem Mädchen als begabte Schülerin bestanden habe, „massiv missbraucht“. Das sei kein Bagatelldelikt. Er habe das Leben der Frau zerstört.

Der 68-Jährige kann gegen das Urteil Berufung einlegen.

Auf Anwaltsebene einigten sich Nebenklage und Verteidiger unter anderem auf eine Schmerzensgeldsumme von 15.000 Euro und Übernahme von Kosten, die zum Beispiel durch die Therapie anfallen.