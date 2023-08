Was sind die Lieblingsorte im Sommer in Memmingen und Umgebung?

Auf der Stirn bilden sich Schweißtropfen, aus der Waffel laufen die Eistropfen. Wo verbringen die Menschen aus Memmingen so einen Sommertag am liebsten?

15.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Daniela Minsch, 33: "Im Memminger Freibad war ich sowieso kaum. Ich fahre eher nach Mindelheim, da gibt es einen tollen Eltern-Kind-Bereich. In der Stadt bin ich auch immer dort, wo die Kinder sicher sind. Also oft auf Spielplätzen und an Orten, wo ich die Kinder rennen lassen kann. Was in Memmingen fehlt ist ein Wasserspielplatz. So was lieben die Kleinen. Am Schrannenplatz gibt es zwar die Fontänen, aber die sind ziemlich dicht an der Straße. Da muss man dann immer aufpassen. Wir machen aber auch oft Ausflüge. Diesen Sommer waren wir in Bergheim im Tierpark oder im Kloster Bonlanden. Kürzlich waren wir im Bauernhofmuseum in Illerbeuren, das war auch toll. Eben alles, was kinderfreundlich ist, mit Spielplätzen, wenig Verkehr und ein bisschen Platz."

Warren Smith, 46: "Ich bin mit der Familie im Sommer gerne in der Innenstadt, zum Beispiel hier am Weinmarkt beim Freiheitsbrunnen. Ein Bäumchen wäre hier allerdings nicht schlecht oder irgendwas Grünes. Im Hallenbad sind wir auch oft, zum Schwimmen. Ansonsten gehe ich mit den Kindern natürlich sehr gerne in die Eisdielen in Memmingen."

Karina Barisch, 26 und Tabea Bail, 20: "Wir sind gerne daheim im Garten. Wenn wir in der Stadt sind, gehen wir oft in eine Eisdiele. Im Sommer ist es auch nett, draußen was Essen zu gehen oder abends noch in einer Bar zu sitzen. Schön ist es auch an den Baggerseen, aber da waren wir dieses Jahr noch gar nicht."

Stefanie Weißbach, 34: "Innerhalb der Stadt bin ich mit meinen Kindern am ehesten noch auf Spielplätzen. Oft sind wir an dem großen Spielplatz an den Bahnschienen im Memminger Westen oder auf dem neuen Inklusionsspielplatz hinter dem Waldfriedhof. Ansonsten sind wir auch gerne mal weiter weg. Da fahren wir dann eigentlich immer in Richtung Berge."