Trend Wohnmobilurlaub: Memmingen ist idealer Zwischenstopp

Der Wohnmobilstellplatz am Stadtpark „Neue Welt“ ist beliebt. Warum das Probleme mit sich bringt und was sich Nutzer von der Stadtverwaltung wünschen.

Während sich Hotelbetreiber und Ferienwohnungsvermieter teilweise noch mit den finanziellen Einbußen aufgrund von Beschränkungen und Lockdowns auseinandersetzen müssen, gibt es im Reisegeschäft in Zeiten von Corona einen klaren Gewinner: die Wohnmobilbranche. Aufgrund der typischen Vorteile dieser Art des Reisens wie Unabhängigkeit und Flexibilität, gab es bereits vor der Pandemie einen erkennbaren Trend in Richtung Campingurlaub. Das Landratsamt Unterallgäu gibt an, dass die Neuzulassungen von Wohnmobilen stetig zunehmen. Innerhalb von vier Jahren sei die Zahl von 48 im Jahr 2016 auf 98 im vorletzten Jahr um etwas mehr als das Doppelte gestiegen. 2020 wurde mit 118 Neuzulassungen im Landkreis Unterallgäu ein vorläufiger Höhepunkt erreicht.

Schon lange vor diesem Hype, nämlich im Anschluss an die Landesgartenschau im Jahr 2000, hat die Stadt Memmingen für Touristen einen Wohnmobilstellplatz eingerichtet. In der Colmarer Straße am Stadtpark Neue Welt bietet er je nach Größe der Reisemobile 18 bis 20 Stellplätze, die ganzjährig und rund um die Uhr genutzt werden können. Beim Besuch des Platzes fällt schnell auf: er ist gut besetzt.

Am Abend keine Chance

„Wir waren bereits gestern Abend hier und hatten keine Chance. Erst heute früh haben wir mit etwas Warten und Glück einen Platz bekommen“, erzählt der aus Kassel stammende Arnulf Wigand, der Memmingen mit seiner Frau Angelika Spahr im Camper besucht. Er verstehe, warum der Platz so beliebt sei, sagt er. „Die Preise sind angemessen und die Anlage ist toll.“ Sieben Euro bezahlt man hier für 24 Stunden Stehzeit, die Höchstparkdauer beträgt drei Tage. Strom und Wasser werden kostengünstig gestellt. Was allerdings vor allem punkte, sei die Lage, findet Angelika Spahr. „Wir sind mit unseren riesigen Mobilen nicht mitten in der Innenstadt, was bestimmt unschön für die Memminger wäre, sondern hier umgeben von Grün. Man braucht zu Fuß nur wenige Minuten in die Altstadt, das finde ich optimal.“ Die Straße nebenan stört sie nicht. Was die beiden verbessern würden? „Der Platz war etwas schwer zu finden“, sagt Spahr, eine bessere Ausschilderung wäre wünschenswert. Wigand fügt hinzu, dass der Bau von Toiletten sinnvoll wäre. „Das wird von Mobilisten gerne gesehen und ich vermute, dass dadurch noch mehr Leute kommen würden. Dieses Geld könnte Memmingen in einen weiteren Wohnmobilparkplatz investieren.“

Doch das ist nicht so einfach. Auf Anfrage nach möglichen Expansionsplänen antwortet die Pressestelle der Stadt: „Die Stadt Memmingen würde gerne einen weiteren Wohnmobilstellplatz eröffnen, leider fehlen derzeit geeignete Plätze im Memminger Süden.“

Stadt hat kein geeignetes Grundstück

Auch Doreen Seeberger, Leiterin der Tourist-Information, würde das begrüßen. „Wohnmobilurlaub war auch schon vor Corona ein Wachstumsmarkt“, sagt sie. Und Memmingen sei ein idealer Standplatz für Durchreisende – die dann oft erst entdeckten, in was für einer schönen Stadt sie gelandet sind. Doch geeignete Grundstücke für einen weiteren Stellplatz gebe es gerade nicht, bedauert sie. Zumal man heute viel mehr Platz für die einzelnen Parzellen brauche, als noch vor wenigen Jahren: „Die Wohnmobile werden immer größer, deshalb sind größere Rangierabstände und größere Flächen zum Abstellen notwendig.“ Das sei einer der Gründe, warum die Stadt keine geeignete Fläche dafür finde. Allerdings müsse ja nicht zwingend die Stadt einen weiteren Wohnmobilstellplatz schaffen, sagt Seeberger. Auch einen privaten Betreiber würde sie sehr begrüßen.

Eine solche Investition würde sich lohnen, ist sich jedenfalls ein niederländischer Mobilist sicher. „Allein in der letzten halben Stunden mussten sechs oder sieben Wohnmobile umkehren und weiter fahren, weil hier alles voll ist“, berichtet er.

Beim Betrachten der Camper fällt auf, dass neben schweizerischen, niederländischen und italienischen Kennzeichen vor allem die Deutschen selbst das Angebot zu nutzen scheinen. Neben Rentnern, die ihm häufig begegneten, sehe er nun immer mehr Familien unterwegs, erzählt Wigand. „Ich bin mir sicher, das wird auch nach Corona anhalten. Da ergibt sich bestimmt eine gute Einnahmequelle und Chance für den Tourismus der Stadt Memmingen“, glaubt er.