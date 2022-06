29.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf der A7 bei Heimertingen

Bei einem Unfall auf der A7 bei Heimertingen im Unterallgäu ist am Samstagnachmittag hoher Sachschaden entstanden.

19.06.2022 | Stand: 12:54 Uhr

Bei einem Unfall auf der A7 bei Heimertingen im Unterallgäu am Samstagnachmittag ist ein Sachschaden in Höhe von 29.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich ein 64-jähriger Autofahrer so sehr auf sein bevorstehendes Überholmanöver konzentriert und den Verkehr auf der linken Fahrspur beobachtet, dass er auf das vorausfahrende Auto samt Anhänger aufgefahren ist.

Durch den kräftigen Anstoß geriet der Anhänger ins Schleudern und riss von der Anhängerkupplung ab. Der Anhänger rutschte nach rechts ins angrenzende Bankett, überschlug sich dort, durchbrach den Wildschutzzaun und kam dahinter zum Stehen. Zwei auf dem Anhänger geladene Motorräder wurden durch den Überschlag schwer beschädigt.

