Versuchter Mord in Krumbach: Urteil voraussichtlich am Mittwoch

Ein 32-Jähriger soll einen Mann fast zu Tode geprügelt haben. Sollte er wegen versuchten Mordes verurteilt werden, erwarten ihn mindestens drei Jahre Haft.

15.10.2023 | Stand: 09:01 Uhr

Ein 32-Jähriger ist wegen eines versuchten Mordes in Krumbach angeklagt. Er soll in einer Nacht Ende August 2022 einen 30-Jährigen fast zu Tode geprügelt haben. Dass ihm die möglichen Konsequenzen bewusst sind, zeigte er während seiner Aussage am ersten Verhandlungstag in Memmingen, er brach in Tränen aus. Ivo Holzinger , Pressesprecher am Landgericht Memmingen , erklärt auf Nachfrage, dass die Mindestfreiheitsstrafe für solch eine Tat drei Jahre beträgt. Wie geht es weiter in diesem Fall, für den ursprünglich zehn Verhandlungstage angesetzt wurden?

