Wie die Memminger Stadtbachhexen nun doch Fasching feiern

13.02.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Fasnet 2021: Ganz Deutschland ist von Corona gelähmt … Ganz Deutschland? Nein! Eine gar nicht so kleine Zahl unbeugsamer, gutgelaunter Hästräger hört nicht auf, mit kleinen Aktionen dem Pandemie-Trübsinn Widerstand zu leisten.

Getanzt wird nämlich trotzdem – und zwar mit Hula-Hoop-Reifen, Besen und Hexen-Hüftschwung. Zu sehen ist das zum Beispiel im Facebook-Video, mit dem sich die Memminger Stadtbachhexen in die Social-Media-Polonaise der Narrenzünfte zum Hit „Jerusalema“ von Master KG einreihen. „Wir haben einen Aufruf über Whatsapp gestartet“, erzählt Zunftmeister Rainer Betz: „Für das eigene Video konnte man sich die Schritte im Internet anschauen. Was er sich überlegt, stand aber jedem frei: Es ist einfach witziger, wenn jeder draus macht, was er will.“ Aus den laut Betz etwa 20 bis 25 zusammengeschnittenen Beiträgen, in denen die Hästräger einzeln tanzen, zu zweit oder als Familienformation, sind so 5 Minuten und 28 Sekunden gute Laune entstanden. Die beweisen zweierlei: Die Memminger Narren haben Rhythmusgefühl – egal, ob beim Schneeschippen oder beim Radschlagen im Wald. Und: Den Faschingsohrwürmern entgeht man trotz Lockdwon nicht.

Die "Narrenbecherchallenge" wird via Video in den Sozialen Netzwerken herumgereicht

Gemeinsames Anstoßen kommt nicht in Frage? Auch darauf haben die Narrenzünfte eine Antwort: Dann wird der „Narrenbecher“ eben bei einer Challenge ebenfalls via Video in den Sozialen Medien herumgereicht. Die Breithutgilde Gosbach – „spezielle Freunde von uns in Richtung Stuttgart“, erklärt Betz – haben die Stadtbachhexen nominiert. Die ließen sich auch in diesem Fall nicht lange bitten: „Jeder hat in der Fasnet seinen eigenen Becher, sein eigenes Gefäß dabei: Das kann zum Beispiel eine alte Kaffeetasse, ein Becher oder ein altes Kuhhorn sein“, sagt Betz. Zu sehen gibt es nach Annahme der Herausforderung zu den Eingangsklängen von „Star Wars“ aber nicht nur, wie sich die Zunftmitglieder quasi statt Bällen die Becher zuspielen. Auch ein Gabelstapler und ein Dackel treten in Nebenrollen auf. Und der Zuschauer lernt: Ein echter Hästräger trennt sich während der Fasnet niemals von seiner Maske – auch nicht im Whirlpool. Am Ende prostet die Memminger Zunft den Memmingerberger Deifelhexa, dem Faschingskomitee Kimratshofen und den Hästrägern von Bollohe Michl Buxheim zu: Herausforderung angenommen, erfüllt und weitergereicht.

Die Stadtbachhexen und andere Zünfte bieten aber nicht nur etwas zum Zuschauen, sondern auch zum Mitmachen an. So veranstalteten die Memminger Hästräger eine Mal-Aktion für Kinder in Memmingen und Umgebung. Vom Ergebnis ist Betz beeindruckt: Mit Bleistift, Acrylfarbe sowie teils auch mit Wolle, Konfetti und Glitzer haben sich 24 Teilnehmer im Alter zwischen drei und 18 Jahren ans Werk gemacht: Entstanden sind fröhliche und detailreiche Bilder, die den Verantwortlichen der Narrenzunft so gut gefallen haben, dass jeder Teilnehmer mit einem kleinen Geschenk belohnt wird. Mit im Boot ist die Bäckerei Fähndrich, die sich vom Motto „Fasnet im Herzen“ inspirieren ließ und kleine Kekse beisteuert. Abholen können die Teilnehmer ihre Geschenke bei der Bäckereifiliale im Memminger Rewe-Markt in der Bahnhofstraße. Dort ist die kleine Ausstellung noch bis Faschingsdienstag zu sehen.

Niederrieden: Zunft organisiert Narrenwald

Einen Narrenwald – hier ist, ebenso wie beim Narrenbaum in der Dorfmitte, die Kreativität der Besucher und Spaziergänger gefragt – samt Fotobox hat die Zunft Niederrieden organisiert. Wer zudem sein Wissen über sie auf die Probe stellen will, ist bei der Schnitzeljagd richtig: bis 16. Februar. Schnell ausverkauft war das Starterpaket für den Mini-Maskenball zuhause, „Überlebenspaket“ heißt das Pendant übrigens bei den Kirchdorfer „Stoibeißer“, „Fasnets-Däschle“ bei den Aitracher Roiweible. Diese hatten als eine unter vielen Aktionen Miniatur-Gipsmasken zum Selbstbemalen für Mitglieder und Kindergartenkinder organisiert. Die Faschingsfreunde Boos liefern für den „Fasching zuhause“ eine Anleitung, wie man „einen Tag als echter Lump“ verbringt – manches („Schminke mit Kompressor ins Gesicht jagen“) sollte man aber vielleicht nicht eins zu eins umsetzen.

