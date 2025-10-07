Icon Menü
Schlag gegen Kriminalität in Kempten: Mutmaßliche Drogenbande vor Gericht

Prozessauftakt

Schlag gegen Kriminalität in Kempten: Mutmaßliche Drogenbande vor Gericht

Prozessauftakt gegen Dealer im Raum Kempten: Ein Beschuldigter soll unter anderem 15 Kilo Cannabis bestellt haben. Steckt hinter der Gruppe eine ganze Organisation?
Von Marina Kraut
    Vor dem Landgericht Kempten hat ein Prozess zu einer mutmaßlichen Drogenbande gestartet.
    Vor dem Landgericht Kempten hat ein Prozess zu einer mutmaßlichen Drogenbande gestartet. Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolfoto)

    Sie sind zwischen 18 und 31 Jahre alt - und sollen in die Drogenkriminalität im Allgäu verstrickt sein: Seit Dienstag müssen sich mehrere Angeklagte vor der Jugendkammer des Landgerichts Kempten wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, größere Mengen Drogen beschafft und gewinnbringend weiterverkauft zu haben.

