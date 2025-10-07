Schlag gegen Kriminalität in Kempten: Mutmaßliche Drogenbande vor Gericht

Sie sind zwischen 18 und 31 Jahre alt - und sollen in die Drogenkriminalität im Allgäu verstrickt sein: Seit Dienstag müssen sich mehrere Angeklagte vor der Jugendkammer des Landgerichts Kempten wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, größere Mengen Drogen beschafft und gewinnbringend weiterverkauft zu haben.

Marina Kraut Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis