Nach der Streichliste: Kann der Ausbau der B12 doch starten?

Fällt der Ausbau der B12 im Allgäu einer Streichliste des Bundes zum Opfer? Diese Frage wurde Mitte September aufgeworfen, als unserer Redaktion ein entsprechendes Dokument des Bundesfinanzministeriums zugespielt worden ist. Bei den Befürwortern dieses Großprojekts rief das Sorgen und Empörung hervor. Der vierspurige Ausbau sei aus wirtschaftlichen und Sicherheitsgründen wichtig für die Region.

B12-Ausbau gestoppt? Protestruf hallte bis nach Berlin

Auch andere Verkehrsprojekte in Deutschland waren von der Streichliste betroffen. Und so hallte der Protestruf bis nach Berlin. Dort wurde das Thema in der Nacht zu Donnerstag im Koalitionsausschuss besprochen. Das Ergebnis aus Allgäuer Sicht: „Der Ausbau der B12 kann starten, sobald Baurecht vorliegt.“ Das sagt Ulrich Lange (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr gegenüber unserer Redaktion.

Die Baugenehmigung liegt für den ersten Bauabschnitt zwischen Untergermaringen und Buchloe im Ostallgäu bereits vor. Allerdings wird derzeit vorm Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München noch die Klage des Bundes Naturschutz bearbeitet. Sollte das Gericht entscheiden, dass sie abgelehnt wird, könnten also die Bagger rollen.

„Alles, was baureif ist, kann saniert bzw. neu gebaut werden“

„In den vergangenen Wochen gab es erhebliche Unsicherheit über den Fortgang wichtiger Verkehrsprojekte. Mit der Einigung vom Mittwochabend haben wir nun Klarheit“, sagt Ulrich Lange. „Es werden zusätzliche drei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Alles, was baureif ist, kann saniert beziehungsweise neu gebaut werden, Straßen, Brücken, Schienen und Wasserstraßen gleichermaßen. Für uns in Schwaben bedeutet das: Der Ausbau der B12 kann starten, sobald Baurecht vorliegt.“

Das seien „sehr gute Nachrichten für Schwaben“, sagt Klaus Holetschek, Fraktionsvorsitzender der CSU im bayerischen Landtag. Die B12 gehöre zu den zentralen Verkehrsadern der Region. „Die intensiven Beratungen haben sich gelohnt. Mit diesen Beschlüssen können wir wichtige Projekte voranbringen. Nun gilt es, die Umsetzung mit Hochdruck voranzutreiben.“