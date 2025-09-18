Heilsbronner Firma steigt bei Feneberg-Tochter „Allgäu Fresh Foods“ ein

Die „Allgäu Fresh Foods“ ist die eigenständige Metzgerei der Kemptener Feneberg-Gruppe. Die AFF war in wirtschaftliche Turbulenzen geraten und hatte im Frühjahr beim Amtsgericht Kempten ein sogenanntes Schutzschirm-Verfahren beantragt. Dieses besondere Verfahren innerhalb des Insolvenzrechts ermöglicht es Unternehmen, die unter großem wirtschaftlichem Druck stehen, schnell und eigenverantwortlich wieder auf Kurs zu kommen.

Ein Aspekt des Sanierungsverfahrens war die Suche nach Investoren oder Beteiligungen. Und die hatte Erfolg. Wie Sanierungsgeschäftsführer Stephan Leibold jetzt bestätigte, steigt das Familienunternehmen Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG (Kupfer-Gruppe) aus Heilsbronn bei der Allgäu Fresh Foods GmbH ein. Feneberg sei mit 49 Prozent weiter an der AFF beteiligt und bleibe größter und wichtigster Kunde des Unternehmens.

Kupfer übernimmt Feneberg-Tochter - „Beschäftigung soll weitgehend gesichert werden“

„Mit dem Zusammenschluss erschließen wir erhebliches Synergiepotenzial – insbesondere im Einkauf, aber auch bei der Nutzung von Produktionskapazitäten. Im Kern bleibt Allgäu Fresh Foods das Unternehmen, das unsere Kunden kennen und schätzen“, sagte Leibold.

Was die Übernahme für die rund 450 Beschäftigten der AFF konkret bedeutet, dazu äußerte sich der Sanierer nur vage. „Im Zuge der Integration sind Anpassungen nicht ausgeschlossen, insgesamt soll die Beschäftigung aber weitgehend gesichert werden“, hieß es in einer Mitteilung.

Das ist die Kupfer-Gruppe

Die Kupfer-Gruppe ist ein Lebensmittelproduzent mit Hauptsitz in Heilsbronn in Mittelfranken.

Das Unternehmen wurde 1906 gegründet und bis heute in Familienhand.

Die Kupfer-Gruppe ist auf die Herstellung von Fleisch- und Wurstwaren sowie pflanzlichen Fleischalternativen spezialisiert. Zu den wichtigsten Geschäftsfeldern der Firmengruppe gehören die Herstellung von Bio-Fleisch und veganen Produkten.

Das Familienunternehmen beschäftigt rund 1.400 Mitarbeitende an den Standorten Heilsbronn, Nürnberg und Günthersleben-Wechmar.

Kupfer zählt den Angaben zufolge zu den größten Eigenmarkenproduzenten Deutschlands im Bereich Fleisch und Wurstwaren und produziert insbesondere für große Lebensmitteleinzelhändler. Die Produkte werden in über 30 Länder exportiert.