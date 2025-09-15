Icon Menü
Nach Tötung einer Frau in Lauben - Femizide: Warum es so schwer ist, ein Tötungsdelikt auch als solches zu definieren

Gewalt gegen Frauen

„Nicht jede Tötung einer Frau ist zwingend ein Femizid“ - warum es für die Polizei schwer ist, Fälle zu bennen

Nach der Tötung einer jungen Frau im Unterallgäuer Lauben gab es in den Sozialen Medien schnell die Aufforderung, den Fall als Femizid zu bezeichnen. Warum das schwer ist.
Von Felix Futschik
    Werden Frauen Opfer und von ihrem (Ex-)Partner getötet, kommt es immer wieder zu Demonstrationen in Deutschland. Die Teilnehmer weisen darauf hin, dass es sich nicht um Einzelfälle, sondern aus ihrer Sicht um ein strukturelles Problem handelt. Foto: Moritz Frankenberg, dpa

    „Und wieder ein Femizid“ oder „nennt es Femizid“: So oder so ähnlich lauteten Kommentare rund um die Berichterstattung zum Tötungsdelikt in Lauben. Über drei Wochen wurde in dem Unterallgäuer Ort eine 36-jährige Frau gesucht. Dann gab es die traurige Gewissheit: Die Frau ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ihr 38-jähriger Lebensgefährte steht unter dringendem Tatverdacht, seine Partnerin getötet zu haben. Ob es sich in Lauben um einen Femizid handelt, will die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt und mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. Die Pressesprecherin des Kemptener Polizeipräsidiums, Anja Wegmann, erläutert, warum es so schwierig ist, einen Fall überhaupt als Femizid einzuordnen.

