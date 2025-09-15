Gewalt gegen Frauen „Nicht jede Tötung einer Frau ist zwingend ein Femizid“ - warum es für die Polizei schwer ist, Fälle zu bennen

Nach der Tötung einer jungen Frau im Unterallgäuer Lauben gab es in den Sozialen Medien schnell die Aufforderung, den Fall als Femizid zu bezeichnen. Warum das schwer ist.