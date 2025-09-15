„Nicht jede Tötung einer Frau ist zwingend ein Femizid“ - warum es für die Polizei schwer ist, Fälle zu bennen

„Und wieder ein Femizid“ oder „nennt es Femizid“: So oder so ähnlich lauteten Kommentare rund um die Berichterstattung zum Tötungsdelikt in Lauben. Über drei Wochen wurde in dem Unterallgäuer Ort eine 36-jährige Frau gesucht. Dann gab es die traurige Gewissheit: Die Frau ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ihr 38-jähriger Lebensgefährte steht unter dringendem Tatverdacht, seine Partnerin getötet zu haben. Ob es sich in Lauben um einen Femizid handelt, will die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt und mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. Die Pressesprecherin des Kemptener Polizeipräsidiums, Anja Wegmann, erläutert, warum es so schwierig ist, einen Fall überhaupt als Femizid einzuordnen.
Gewalt gegen Frauen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden