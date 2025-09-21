Nachtschwärmer genießen Traumwetter am Forggensee

Icon Galerie 14 Bilder Ausflug der "Nachtschwärmer" an den Forggensee: Die Zusteller der Allgäuer Zeitung besuchten das Musical Cinderella.

Traumhafte Stunden Tag erlebten über 600 Zustellerinnen und Zusteller der Allgäuer Zeitung am Sonntag im Festspielhaus Füssen. Bei ihrem jährlichen Ausflug, der die Wertschätzung des Zeitungshauses für den großen und zuverlässigen Einsatz der Mitarbeiter zeigen soll, genossen die Nachtschwärmer am Ufer des Forggensees einen abwechslungsreichen Tag. „Heute stehen Sie im Mittelpunkt. Denn Sie sind Tag für Tag bei jedem Wetter an vorderster Stelle im Einsatz. Sie sind das Herzstück für die zuverlässige Zustellung unserer Zeitung“, sagte Thomas Huber, der Geschäftsführer der Mediengruppe Allgäuer Zeitung. Klaus Huber, Leiter des AZ-Zustellservices, verwies auf die seit Jahren extrem niedrige Reklamationsquote, die bayernweit führend sei. Dies sei nur dank des enormen Einsatzes aller Mitwirkenden zu erreichen. Auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wartete im und ums Festspielhaus bei bestem Sommerwetter nicht nur ein vielseitiges Catering und reichlich Gelegenheit zum „Hoigarten“, sondern als Höhepunkt das romantische Musical Cinderella. Die Geschichte der bescheidenen Ella, die von Stiefmutter und -schwestern herzlos schikaniert wird, am Ende aber ihren Traumprinzen André bekommt, ging vor allem den Zustellerinnen zu Herzen. Ein fantastisches Bühnenbild, farbenfrohe Effekte und mitreißende Darsteller sorgten für einen dreistündigen Ausflug in eine Traumwelt, der mit viel Applaus bedacht wurde. „Einfach schön!“ - dieses Fazit war am Ende des Tages von vielen Nachtschwärmern zu hören.