Plötzlich bildet sich Chlorgas in Sonthofer Schwimmbad: Großeinsatz der Rettungskräfte

Rund 40 Rettungskräfte sind in der Nacht zum Samstag zu einem Schwimmbad in Sonthofen ausgerückt. Laut der Polizei hatte ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma Putz-Chemikalien falsch angemischt, wodurch Chlorgas entstand. Die Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung seiner Atemwege und zur Beobachtung ins Immenstädter Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht.

Chlorgas in Sonthofen: Feuerwehr führt Messungen durch

Um eine Gefahr für die Allgemeinheit ausschließen zu können, führte die Feuerwehr wiederholt Messungen durch. Diese verliefen zum Glück negativ. Im Einsatz waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Sonthofen, die Freiwillige Feuerwehr Altstädten sowie der Rettungsdienst.