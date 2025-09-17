Radeln im Spätsommer und Herbst: Unterwegs auf der Radrunde Allgäu

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende entgegen. Doch gerade jetzt beginnt eine Zeit im Allgäu, in der es sich lohnt, die Region zu erkunden. Bei spätsommerlichem oder frühherbstlichem Wetter mit milden Temperaturen und frischer Luft wandert es sich angenehmer, die Radtour ist weniger schweißtreibend. Der ideale Zeitpunkt, das Allgäu auf dem Fahrrad zu entdecken. Die Radrunde Allgäu ist hierfür wie geschaffen.

Auf 475 Kilometern führt der Radfernweg in die schönsten Ecken der Region. Sechs Landkreise in Bayern, Baden-Württemberg und Tirol gilt es zu durchfahren. Die Tour ist vom ADFC mit vier Sternen klassifiziert. Das weitläufige Wegenetz ist einheitlich beschildert. Außerdem bietet die Radrunde Allgäu auch unterschiedliche Höhenprofile für alle Alters- und Anforderungsstufen sowie eine eigene E-Bike-Region. Neun Varianten gibt es, um die Runde zu befahren.

Radrunde Allgäu - das sind die Etappen

Bei der Radrunde Allgäu handelt es sich – wie der Name schon vermuten lässt – um eine Rundtour. Dabei ist keine Fahrtrichtung vorgegeben und auch der Einstieg ist jederzeit möglich. Die Runde wird vom Iller-Radweg (Nord-Süd-Achse) und vom Allgäu-Radweg (West-Ost-Achse) gekreuzt. Damit ergeben sich vier Möglichkeiten, die Rundtour zu halbieren, oder auch zu vierteln.

Die gesamte Radrunde Allgäu lässt sich anhand der sogenannten Erlebniswelten in Abschnitte einteilen. Je nach Belieben lässt sich die Tour jedoch auch den eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen in individuelle Etappen einteilen. Die folgenden Etappen sind nicht bindend für die Tour:

Etappe 1: Gipfelwelten, Teil 1:

Strecke: Fischen - Sonthofen - Burgberg

Länge: 11 Kilometer

Höhenmeter: 43 hm bergauf, 51 hm bergab

Sehenswürdigkeiten: Baumit Arena, Heimathaus Sonthofen, Ökologischer Kurpark auf dem Kalvarienberg, Starzlachklamm

Etappe 2: Panoramalogen:

Strecke: Burgberg - Rettenberg - Oy-Mittelberg - Wertach

Länge: 33 Kilometer

Höhenmeter: 543 hm bergauf, 393 hm bergab

Sehenswürdigkeiten: Erzgruben Erlebniswelt am Grünten, Abenteuer Galetschbach Rettenberg, Brauereien in Rettenberg, Grüntensee, Gebirgskellerei Wertach

Etappe 3: Gipfelwelten, Teil 2:

Strecke: Wertach - Unterjoch - Tannheim - Pfronten

Länge: 33 Kilometer

Höhenmeter: 463 hm bergauf, 499 hm bergab

Sehenswürdigkeiten: Kräuterdorf Jungholz, Moorbad Floschen Schattwald, Vilsalpsee

Etappe 4: Schlosspark:

Strecke: Pfronten - Füssen - Roßhaupten - Marktoberdorf - Kaufbeuren - Pforzen

Länge: 74 Kilometer

Höhenmeter: 521 hm bergauf, 736 hm bergab

Sehenswürdigkeiten: Burg Falkenstein, Alpengarten Pfronten, Burgruinen Hohenfreyberg / Eisenberg, Burg Hopfen, Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau, Altstadt Füssen, Eisweiher Rieder und Kurfürstenallee Marktoberdorf, Crescentia Kloster Kaufbeuren, Altstadt Kaufbeuren

Etappe 5: Glückswege:

Strecke: Pforzen - Bad Wörishofen - Ottobeuren - Memmingen - Bad Grönenbach - Illerbeuren

Länge: 95 Kilometer

Höhenmeter: 557 hm bergauf, 620 hm bergab

Sehenswürdigkeiten: Sebastian Kneipp Museum Bad Wörishofen, Katzbruimühle, Kloster Ottobeuren mit Basilika, Schloss Bad Grönenbach

Etappe 6: Heimatstätten, Teil 1:

Strecke: Illerbeuren - Lautrach - Leutkirch - Reichenhofen

Länge: 20 Kilometer

Höhenmeter: 237 hm bergauf, 206 hm bergab

Sehenswürdigkeiten: Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, Glasmacherdorf Schmidsfelden, Schloss Zeil Leutkirch

Etappe 7: Naturschatzkammern:

Strecke: Reichenhofen - Bad Wurzach - Kißlegg - Wolfegg

Länge: 48 Kilometer

Höhenmeter: 338 hm bergauf, 312 hm bergab

Sehenswürdigkeiten: Wurzacher Ried, Neues und Altes Schloss Kißlegg, Barockkirche St. Gallus und Ulrich in Kißlegg, Automobilmuseum Wolfegg, Schloss Wolfegg

Etappe 8: Heimatstätten, Teil 2:

Strecke: Waldburg - Wangen - Argenbühl - Isny

Länge: 42 Kilometer

Höhenmeter: 689 hm bergauf, 652 hm bergab

Sehenswürdigkeiten: Burg Waldburg, historische Altstadt Wangen, historischer Dorfplatz Eglofs, Stadtmauer Isny, Kunsthalle im Schloss Isny, Wassertor-Museum Isny

Etappe 9: Wasserreiche:

Strecke: Isny - Maierhöfen - Lindenberg - Weiler - Hopfen

Länge: 35 Kilometer

Höhenmeter: 704 hm bergauf, 565 hm bergab

Sehenswürdigkeiten: Eistobel, Hutmuseum Lindenberg, Waldsee Lindenberg, Scheidegger Wasserfälle, Skywalk Scheidegg, Hausbachklamm Weiler-Simmerberg, Grenzerpfad Oberreute

Etappe 10: Alpgärten:

Strecke: Hopfen - Stiefenhofen - Oberstaufen - Immenstadt - Fischen

Länge: 51 Kilometer

Höhenmeter: 683 hm bergauf, 762 hm bergab

Sehenswürdigkeiten: Kräutergarten Stiefenhofen, Alpsee-Bergwelt, Alpseehaus in Immenstadt, Wasserskilift Blaichach, Sturmannshöhle Obermaiselstein, Eichhörnchenwald Fischen, FIS-Skimuseum Fischen

Nord-Süd-Achse: Iller-Radweg:

Strecke: Illerbeuren - Altusried - Kempten - Immenstadt - Fischen

Länge: 74 Kilometer

Höhenmeter: 628 hm bergauf, 478 hm bergab

Sehenswürdigkeiten: Archäologischer Park Cambodunum, Basilika St. Lorenz, Erasmuskapelle, Residenz Kempten, Altstadt Kempten, Illerschleife Kalden, Hängebrücke Altusried, Wallfahrtskirche Maria Steinbach, Illerfähre Wagsberg

West-Ost-Achse: Allgäu-Radweg:

Strecke: Isny - Kempten - Marktoberdorf

Länge: 74 Kilometer

Höhenmeter: 522 hm bergauf, 462 hm bergab

Sehenswürdigkeiten: Archäologischer Park Cambodunum, Basilika St. Lorenz, Erasmuskapelle, Residenz Kempten, Altstadt Kempten, Burg Alt-Trauchburg Kleinweiler, Kunsthalle im Schloss Isny, Wassertor-Museum Isny, Stadtmauer Isny

