Motorsportlegende Walter Röhrl macht Halt in Oberstaufen

Viel Aufmerksamkeit für Walter Röhrl und die anderen Porsche-Fahrer: 167 Porsche-Fahrzeuge fuhren am Freitag ganz langsam über den Kirchplatz von Oberstaufen. Dort war der Checkpoint, wo es für die Teilnehmer der 4. „AvD-Walter-Röhrl-Klassik“ den Etappenstempel gab.

Ein weiterer Promis ist in Oberstaufen dabei: Schauspieler Hinnerk Schönemann

Zahlreiche Schaulustige und Fans des luftgekühlten Sportwagen-Klassikers standen dabei für die Fahrer Spalier. Zwei Teilnehmer waren besonders gefragt: Schauspieler Hinnerk Schönemann, bekannt aus den Serien „Nord bei Nordwest“ und „Dr. Psycho“, und natürlich der Namensgeber der Rundfahrt Walter Röhrl. Die Autogramme und Selfies mit dem zweifachen Rallye-Weltmeister standen besonders hoch im Kurs.

