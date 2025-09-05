Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Rallye-Legende Walter Röhrl zu Gast in Oberstaufen

Porsche-Rundfahrt

Motorsportlegende Walter Röhrl macht Halt in Oberstaufen

Rallye-Weltmeister Walter Röhrl, Schaupieler Hinnerk Schönemann und über 160 andere Porsche-Liebhaber machen Station im Allgäu. Fotos von Oldtimern – und Fans.
Von Matthias Becker
    • |
    • |
    • |
    Walter Röhrl in seinem Porsche in Oberstaufen.
    Walter Röhrl in seinem Porsche in Oberstaufen. Foto: Matthias Becker

    Viel Aufmerksamkeit für Walter Röhrl und die anderen Porsche-Fahrer: 167 Porsche-Fahrzeuge fuhren am Freitag ganz langsam über den Kirchplatz von Oberstaufen. Dort war der Checkpoint, wo es für die Teilnehmer der 4. „AvD-Walter-Röhrl-Klassik“ den Etappenstempel gab.

    Ein weiterer Promis ist in Oberstaufen dabei: Schauspieler Hinnerk Schönemann

    Zahlreiche Schaulustige und Fans des luftgekühlten Sportwagen-Klassikers standen dabei für die Fahrer Spalier. Zwei Teilnehmer waren besonders gefragt: Schauspieler Hinnerk Schönemann, bekannt aus den Serien „Nord bei Nordwest“ und „Dr. Psycho“, und natürlich der Namensgeber der Rundfahrt Walter Röhrl. Die Autogramme und Selfies mit dem zweifachen Rallye-Weltmeister standen besonders hoch im Kurs.

    AvD-Walter-Röhrl-Klassik: Porschefahrer in Oberstaufen Rallye-Weltmeister Walter Röhrl und Schauspieler Hinnerk Schönemann Porsche
    Icon Galerie
    67 Bilder
    Motorsportlegende Walter Röhrl, Schauspieler Hinnerk Schönemann und über 160 andere Porsche-Fahrer machen bei der "4. AvD-Röhrl-Klassik-Rallye" Station im Allgäu. Hier die Fotos!
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden