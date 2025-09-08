Icon Menü
Rechtliche Risiken: Musiknutzung in sozialen Netzwerken für Firmen und Vereine - was darf ich und was nicht?

Achtung bei linzenzpflichtiger Musik

Welche Musik darf man für Videos im Internet verwenden? Das sagt ein Allgäuer Anwalt

Vereine und Unternehmen aufgepasst: Wer in den Sozialen Netzwerken leichtfertig Musik verwendet, muss mit hohen Kosten rechnen - das rät ein Allgäuer Anwalt.
Von Felix Futschik
    •
    •
    •
    Wer in den Sozialen Netzwerken aktiv ist und Videos mit Musik veröffentlicht, muss darauf achten, lizenzfreie Songs zu nutzen.
    Wer in den Sozialen Netzwerken aktiv ist und Videos mit Musik veröffentlicht, muss darauf achten, lizenzfreie Songs zu nutzen. Foto: Alicia Windzio, dpa (Symbolbild)

    Soziale Netzwerke werden nicht nur von Privatpersonen genutzt, sondern auch von Firmen und Vereinen. Sie präsentieren sich dort, zeigen, was sie im Alltag machen und suchen nach neuen Mitarbeiterinnen, Kunden oder Mitgliedern. Häufig werden dafür auch Videos produziert: Sie geben zum Beispiel Einblicke in den Produktionsalltag oder zeigen Sequenzen von Sportveranstaltungen. Firmen und Vereine fügen diesen Videos Musik hinzu, die sie von den Sozialen Netzwerken wie Instagram vorgeschlagen bekommen. Doch das kann rechtliche Konsequenzen haben und schnell teuer werden, erläutert Rechtsanwalt Stephan Thomae von der Anwaltskanzlei Menz & Partner in Kempten.

