Welche Musik darf man für Videos im Internet verwenden? Das sagt ein Allgäuer Anwalt

Soziale Netzwerke werden nicht nur von Privatpersonen genutzt, sondern auch von Firmen und Vereinen. Sie präsentieren sich dort, zeigen, was sie im Alltag machen und suchen nach neuen Mitarbeiterinnen, Kunden oder Mitgliedern. Häufig werden dafür auch Videos produziert: Sie geben zum Beispiel Einblicke in den Produktionsalltag oder zeigen Sequenzen von Sportveranstaltungen. Firmen und Vereine fügen diesen Videos Musik hinzu, die sie von den Sozialen Netzwerken wie Instagram vorgeschlagen bekommen. Doch das kann rechtliche Konsequenzen haben und schnell teuer werden, erläutert Rechtsanwalt Stephan Thomae von der Anwaltskanzlei Menz & Partner in Kempten.
Achtung bei linzenzpflichtiger Musik
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden