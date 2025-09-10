Zusätzliche Klassen, größerer Zuzug: An einigen Allgäuer Schulen wird es eng

Wohin mit all den Schülern? An einigen Allgäuer Gymnasien wird es jetzt eng: Mit dem Start des neuen Schuljahres müssen sie eine Jahrgangsstufe mehr unterbringen. Also neun statt acht Jahrgänge. Denn ab nun gilt in Bayern nicht mehr G8, sondern G9. Das heißt, dass die Schüler nicht mehr in Klasse 12 ihr Abitur ablegen, sondern - wie früher - in Klasse 13 (siehe Info-Kasten unten).

