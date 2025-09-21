Icon Menü
So blickt der Chef der Bayerischen Bergwacht auf Trends, Ausbildung und Flipflops

Interview

Wäre unsere Wanderwelt ohne Bergwacht denkbar? „Die Berge sind quasi vollkommen eingenommen“

Peter Eisenlauer ist seit Kurzem der Landesvorsitzende der Bayerischen Bergwacht. Im Interview spricht er über Wanderer in Flipflops, Social Media-Trends und die Ausbildung.
Von Felix Futschik
    Peter Eisenlauer ist seit Kurzem Landesvorsitzender der Bergwacht Bayern. Im Interview spricht er über die Faszination der Berge und über Hotspots wie den Schrecksee.
    Peter Eisenlauer ist seit Kurzem Landesvorsitzender der Bergwacht Bayern. Im Interview spricht er über die Faszination der Berge und über Hotspots wie den Schrecksee. Foto: Jasmin Goldbach, Michael Munkler

    Herr Eisenlauer, Sie sind seit über 40 Jahren bei der Bergwacht. Was fasziniert Sie an den Bergen?
    PETER EISENLAUER: Die Berge sind für mich ein Ort der Entfaltung, der Freiheit, des Rückzugs, der Ruhe und natürlich ein Ort der Entspannung sowie der körperlichen Betätigung. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Mich fasziniert aber auch die Arbeit in der Bergwacht. Für mich ist dies eine gute Kombination mit meinem Hobby. Außerdem ist die Erfahrung, anderen Menschen zu helfen, sehr erfüllend.

