Wäre unsere Wanderwelt ohne Bergwacht denkbar? „Die Berge sind quasi vollkommen eingenommen“

Herr Eisenlauer, Sie sind seit über 40 Jahren bei der Bergwacht. Was fasziniert Sie an den Bergen?

PETER EISENLAUER: Die Berge sind für mich ein Ort der Entfaltung, der Freiheit, des Rückzugs, der Ruhe und natürlich ein Ort der Entspannung sowie der körperlichen Betätigung. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Mich fasziniert aber auch die Arbeit in der Bergwacht. Für mich ist dies eine gute Kombination mit meinem Hobby. Außerdem ist die Erfahrung, anderen Menschen zu helfen, sehr erfüllend.

Felix Futschik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Peter Eisenlauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bergwacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis