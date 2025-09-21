Elena Weber und Niklas Breimaier siegen beim Altstadtlauf in Memmingen

Niklas Breimaier (TV Memmingen) und Elena Weber (Kempten/Laufsport Saukel) heißen die Sieger des diesjährigen Altstadtlaufs in Memmingen. Breimaier (19:46 Minuten) setzte sich bei der 26. Auflage des Ausdauersportevents knapp vor Thomas Nuber (SG Niederwangen; 19:50) und Tobias Freudling (Kempten/Laufsport Saukel; 19:52) durch.

„Dafür, dass ich erst vor einem Monat so richtig mit dem Training angefangen habe, ist es für mich gut gelaufen“, sagte Breimaier. „Ich hatte mich aber eigentlich schon mit dem dritten Platz abgefunden. In der letzten Runde habe ich dann aber ungefähr 100 Meter vor dem Ziel meine zwei Hauptkontrahenten überholt. Das war ein bisschen glücklich, denn die beiden Jungs konnten mich nicht sehen.“

Neuer Teilnehmerrekord beim Altstadtlauf in Memmingen

Als schnellste Frau auf der 5800 Meter langen Strecke durch die Memminger Innenstadt kam Weber (22:37) vor Katrin Geiger (SV Steinheim/Stadt Memmingen; 22:46) und Sarah Kirchmayer (TSV Ottobeuren Leichtathletik; 22:47) ins Ziel. Veranstalter SV Steinheim vermeldete einen neuen Teilnehmerrekord: Inklusive der Jugend- und Bambiniläufe gingen 945 Sportler an den Start. „Wir sind mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden“, sagte Dieter Ranz vom SV Steinheim.

26. Altstadtlauf in Memmingen: Ergebnisse Frauen 1. Platz Elena Weber (Kempten/Laufsport Saukel; 22:37 Minuten), 2. Katrin Geiger (Stadt Memmingen; 22:46), 3. Sarah Kirchmayer (TSV Ottobeuren Leichtathletik; 22:47), 4. Lina Ebner (Justizbehörde Memmingen; 23:13), 5. Anne Hirschmann (TV Memmingen; 23:54)

Männer 1. Niklas Breimaier (TV Memmingen; 19:46), 2. Thomas Nuber (SG Niederwangen; 19:50), 3. Tobias Freudling (Kempten/Laufsport Saukel; 19:52), 4. Alex Häberle (Polizei Memmingen; 20:09), 5. Stefan Zobel (Dachser Runners; 20:22)



Alle Ergebnisse gibt es hier.

Ausdauersport im Allgäu: Grüntenstafette findet am 27. September statt

Die Ausdauersaison im Allgäu wartet noch mit einem Highlight auf. Am kommenden Wochenende (Samstag, 27. September) findet die Grüntenstafette in Burgberg statt. (mit dp)