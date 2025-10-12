Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten
Sport im Allgäu
Icon Pfeil nach unten

3-Länder-Marathon 2025 in Lindau und Bregenz: Ergebnisse und Fotos

3-Länder-Marathon 2025

15.000 Starter beim Drei-Länder-Marathon – und zwei Sieger aus Kenia

Der Dreiländer-Marathon in Lindau und Bregenz lockt über 15.000 Ausdauersportler an. Bei den besten Läufern geht es am Bodensee knapp zur Sache.
Von Tobias Giegerich
    • |
    • |
    • |
    Beim Marathon landete der Kenianer Hosea Tuwei mit 2:12:30 Stunden als schnellster Läufer im Ziel. Ingesamt nahmen am Drei-Länder-Marathon über 15.000 Sportler aus 96 Nationen teil.
    Beim Marathon landete der Kenianer Hosea Tuwei mit 2:12:30 Stunden als schnellster Läufer im Ziel. Ingesamt nahmen am Drei-Länder-Marathon über 15.000 Sportler aus 96 Nationen teil. Foto: Dieter Heidegger

    Es war ein Meer an Laufsportlern, das sich am Sonntag beim Drei-Länder-Marathon am Bodensee auf die Strecke begab. Nach dem Start im Hafen von Lindau ging es am Bodensee entlang nach Bregenz, weiter nach St. Margrethen in der Schweiz und zurück in die Vorarlberger Landeshauptstadt. Dort war das Ziel im Stadion von Bregenz.

    Hosea Tuwei aus Kenia gewinnt den Drei-Länder-Marathon

    Bei der Marathon-Königsdisziplin setzte sich der Kenianer Hosea Tuwei mit 2:12:30 Stunden als schnellster Läufer durch. Zweiter wurde Freedom Amaniel (Italien, 2:17:45), als Dritter kam Elivs Tabarach (Kenia, 2:18:05) ins Ziel.

    Schnellste Frau beim Drei-Länder-Marathon war die Kenianerin Rholex Jelimo, die 2:34:28 Stunden für die Strecke am Bodensee benötigte.
    Schnellste Frau beim Drei-Länder-Marathon war die Kenianerin Rholex Jelimo, die 2:34:28 Stunden für die Strecke am Bodensee benötigte. Foto: Dieter Heidegger

    Bei den Frauen ging der Sieg ebenfalls nach Kenia. Rholex Jelimo überquerte die Ziellinie im Bodensee-Stadion mit neuer persönlicher Bestzeit in 2:34:28 Stunden. Zweite wurde Marathon-Europameisterin Rabea Schöneborn (SCC Berlin, 2:36:39). Dritte wurde Marlene Windisch (TSG Eislingen, 2:52:54).

    Beim Halbmarathon dominiert ebenfalls ein Kenianer

    Die teilnehmerstärkste Teilnehmer war der Halbmarathon. Bei den Männern landete der Kenianer Brian Kipchumba (1:04:28) auf Platz eins, gefolgt vom Österreicher Dominik Hirczy (1:04:30) und dem Briten Jack Wood (1:09:54). Bei den Frauen sicherte sich die Tschechin Tereza Novotna (1:17:33) den Sieg vor Mercyline Cherono (Kenia, 1:19:32) und Julia Sydow (Pfullingen, 1:20:44). Beim Viertelmarathon siegten David Hammer (Österreich, 35:19) und Lisa Redlinger (Österreich, 39:13).

    Start des Drei-Länder-Marathons war Lindau, Ziel der Ausdauersportler war Bregenz. Marathon, Halbmarathon und Viertelmarathon standen auf dem Programm.
    Start des Drei-Länder-Marathons war Lindau, Ziel der Ausdauersportler war Bregenz. Marathon, Halbmarathon und Viertelmarathon standen auf dem Programm. Foto: Dieter Heidegger

    Insgesamt gingen über 15.000 Läufer aus 96 Nationen, darunter 3000 Kinder an den Start. Bereits sechs Wochen vor dem Start lagen über 9.500 Anmeldungen vor. Das seien fast 30 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen, so die Veranstalter. Durch die gestiegenen Teilnehmerzahlen musste auch die Strecke in diesem Jahr angepasst werden. Die neue Streckenführung habe deutlich mehr Platz für die Läuferinnen und Läufer gebracht.

    Der Startschuss zum Drei-Länder-Marathon 2025 fiel am Sonntagvormittag in Lindau
    Der Startschuss zum Drei-Länder-Marathon 2025 fiel am Sonntagvormittag in Lindau Foto: Dieter Heidegger
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden