41-jähriger Andreas Maier wird beim Bayernligisten TSV Kottern Nachfolger von Martin Dausch

Trainerwechsel beim TSV Kottern

Andreas Maier soll den TSV Kottern wieder in die Spur bringen

Andreas Maier folgt als Trainer des TSV Kottern auf Martin Dausch. Wie der Verein den Trainerwechsel begründet – und warum Dausch noch beim TSV bleibt.
Von Tobias Giegerich
    Am Montagabend stellte sich Andreas Maier, der neue Trainer des TSV Kottern, den Spielern vor. Der 41-Jährige tritt beim Bayernligisten die Nachfolge von Martin Dausch an.
    Foto: Ralf Lienert

    Die Trendwende ist Martin Dausch nicht mehr gelungen. Noch vor zwei Wochen hatte Michael Feneberg, der Sportliche Leiter des TSV Kottern, seinem Trainer den Rücken gestärkt. Dann allerdings verlor der Fußball-Bayernligist die Partien gegen Landsberg (1:3) und Schalding-Heining (3:5). Es waren Dauschs „Endspiele“ – nach fünf Punkten aus den ersten zehn Saisonspielen gab der TSV Kottern am Montag die Trennung vom 39-jährigen Ex-Profi bekannt. Auch Co-Trainer Stefan Kröger muss gehen.

