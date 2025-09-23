Andreas Maier soll den TSV Kottern wieder in die Spur bringen

Die Trendwende ist Martin Dausch nicht mehr gelungen. Noch vor zwei Wochen hatte Michael Feneberg, der Sportliche Leiter des TSV Kottern, seinem Trainer den Rücken gestärkt. Dann allerdings verlor der Fußball-Bayernligist die Partien gegen Landsberg (1:3) und Schalding-Heining (3:5). Es waren Dauschs „Endspiele“ – nach fünf Punkten aus den ersten zehn Saisonspielen gab der TSV Kottern am Montag die Trennung vom 39-jährigen Ex-Profi bekannt. Auch Co-Trainer Stefan Kröger muss gehen.
Trainerwechsel beim TSV Kottern
