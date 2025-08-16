Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf lockt wieder nationale und internationale Stars an

Zum 57. Mal findet die Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf statt. Der renommierte Eiskunstlaufwettbewerb am Fuße des Nebelhorns lockt von 25. bis 27. September wieder die Eiskunstlauf-Fans nach Oberstdorf statt. Die Zuschauer dürften dabei vor allem den Auftritt der Paarlauf-Europameister Minerva Hase/Nikita Volodin mit Spannung erwarten. Das Duo aus Berlin wird erstmals seine neue Kür und das neue Kurzprogramm für die Olympiasaison zeigen.

57. Nebelhorn-Trophy: Auch Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan dabei

Außerdem dabei sind die deutschen Eistanz-Meister Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan aus Oberstdorf. „Die Nebelhorn-Trophy ist für uns etwas ganz Besonderes, denn Oberstdorf ist unsere Heimat. Es ist der perfekte Ort, um unsere neuen Programme vor heimischem Publikum zu präsentieren und uns mit der internationalen Konkurrenz zu messen. Die Atmosphäre hier ist jedes Jahr einzigartig“, sagt Jennifer Janse van Rensburg.

Nach Oberstdorf kommen die Stars der Eiskunstlauf-Szene

Als Teil der Challenger-Serie ist die Nebelhorn-Trophy einer der traditionsreichsten Wettbewerbe im Eiskunstlaufen, bei dem zahlreiche internationale Top-Athleten an den Start gehen. Dieses Jahr richtet der Blick schon auf die Olympischen Winterspiele, die im Februar 2026 in Mailand/Cortina stattfinden.

Tagestickets und Dauerkarten für die Nebelhorn Trophy 2025 sind ab sofort online sowie an der Stadionkasse des Eissportzentrums Oberstdorf erhältlich.