ESVK: Das sind die 7 AZ-Thesen zum Saisonstart in der DEL2

Mit dem ESVK als einem von 14 Vereinen startet am Freitagabend die nächste DEL2-Saison. Die Liga selbst wirbt für sich unter anderem mit Attributen wie „attraktiv“ und „ausgeglichen“. Mit Bietigheim und Düsseldorf spielen zwei neue Klubs mit. Und der ESVK? Will die magere vergangene Saison möglichst vergessen machen, ohne seine eigenen Möglichkeiten zu verleugnen. Mit sieben Thesen zur neuen Saison haben wir die Verantwortlichen in Kaufbeuren konfrontiert.
Sportchef Reimer ordnet ein
