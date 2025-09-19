Icon Menü
7 Thesen zum Saisonstart des ESV Kaufbeuren in der DEL2: Patrick Reimer nimmt Stellung

Sportchef Reimer ordnet ein

ESVK: Das sind die 7 AZ-Thesen zum Saisonstart in der DEL2

Joe Cassetti war in der Vorbereitung Top-Scorer beim ESV Kaufbeuren. Aber nicht nur er soll laut Sportchef Patrick Reimer dabei helfen, dass einiges besser läuft.
Von Manuel Weis
    •
    •
    •
    Auf die Treffsicherheit von Neuzugang Joe Cassetti will der ESV Kaufbeuren in der neuen DEL 2-Saison bauen – laut ESVK-Sportchef Patrick Reimer aber nicht nur.
    Auf die Treffsicherheit von Neuzugang Joe Cassetti will der ESV Kaufbeuren in der neuen DEL 2-Saison bauen – laut ESVK-Sportchef Patrick Reimer aber nicht nur. Foto: Ralf Lienert

    Mit dem ESVK als einem von 14 Vereinen startet am Freitagabend die nächste DEL2-Saison. Die Liga selbst wirbt für sich unter anderem mit Attributen wie „attraktiv“ und „ausgeglichen“. Mit Bietigheim und Düsseldorf spielen zwei neue Klubs mit. Und der ESVK? Will die magere vergangene Saison möglichst vergessen machen, ohne seine eigenen Möglichkeiten zu verleugnen. Mit sieben Thesen zur neuen Saison haben wir die Verantwortlichen in Kaufbeuren konfrontiert.

