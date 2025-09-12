„Ich habe keine riesigen Erwartungen“: Ex-Kaufbeurer geht mit neuem Team in die DEL-Saison

Mit einer 2:6-Niederlage waren die DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen mit Ex-ESVK-Akteur Sebastian Gorcik im dritten Sturm auf der Flügelposition gegen Titelverteidiger Berlin gestartet. Beim Auftaktspiel zur neuen Saison im Eishockey-Oberhaus gab es also klare Verhältnisse. Für alle anderen Teams beginnt die Pflicht nun am Freitagabend, im TV wieder übertragen von Magenta-Sport.
Allgäu-Power in der DEL
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden