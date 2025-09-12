Icon Menü
Tim Wohlgemuth über seinen Neuanfang in Augsburg: Tipps für junge DEL-Spieler und Saisonerwartungen

Allgäu-Power in der DEL

„Ich habe keine riesigen Erwartungen“: Ex-Kaufbeurer geht mit neuem Team in die DEL-Saison

Stürmer Tim Wohlgemuth will nicht nur mit Augsburg Erfolge feiern: Der Kaufbeurer gibt jungen Kollegen Tipps für den Start im deutschen Eishockey-Oberhaus.
Von Manuel Weis
    Auf eine erfolgreiche Saison bei seinem neuen DEL-Klub hofft der Kaufbeurer Tim Wohlgemuth (hier im Vordergrund zu sehen) mit den Augsburger Panthern.
    Auf eine erfolgreiche Saison bei seinem neuen DEL-Klub hofft der Kaufbeurer Tim Wohlgemuth (hier im Vordergrund zu sehen) mit den Augsburger Panthern. Foto: Dunja Dietrich, Imago

    Mit einer 2:6-Niederlage waren die DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen mit Ex-ESVK-Akteur Sebastian Gorcik im dritten Sturm auf der Flügelposition gegen Titelverteidiger Berlin gestartet. Beim Auftaktspiel zur neuen Saison im Eishockey-Oberhaus gab es also klare Verhältnisse. Für alle anderen Teams beginnt die Pflicht nun am Freitagabend, im TV wieder übertragen von Magenta-Sport.

