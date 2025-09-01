Den Comets gehen im Rasenschach die Figuren aus

Noch immer zeigen sie Moral, bringen Einsatz und geben sich nicht auf – nur ändert es nichts am Ergebnis. Sieben Niederlagen reihen sich aneinander, nachdem die Allgäu Comets auch das Heimspiel gegen die Ravensburg Razorbacks mit 26:43 (7:0, 6:14, 13:15, 0:14) verloren haben. Die Play-offs sind außer Reichweite und es geht für den Rest der Saison in der German Football League (GFL) um nichts mehr.
Allgäu Comets in der Analyse
