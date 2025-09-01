Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten
Sport im Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Analyse nach der 26:43-Niederlage der Allgäu Comets gegen Ravensburg

Allgäu Comets in der Analyse

Den Comets gehen im Rasenschach die Figuren aus

Allgäu Comets verlieren gegen Ravensburg das siebte Spiel in Folge. Erneut brechen sie am Ende ein, vieles wiederholt sich in dieser Saison. Eine Analyse.
Von Frank Eberhard
    • |
    • |
    • |
    Schwierige Zeiten: Nicht nur Siege fehlen den Allgäu Comets um Niccolo Formosa in der German Football League. Die Kemptener müssen seit Wochen auch auf einige Leistungsträger verzichten.
    Schwierige Zeiten: Nicht nur Siege fehlen den Allgäu Comets um Niccolo Formosa in der German Football League. Die Kemptener müssen seit Wochen auch auf einige Leistungsträger verzichten. Foto: Dirk Klos

    Noch immer zeigen sie Moral, bringen Einsatz und geben sich nicht auf – nur ändert es nichts am Ergebnis. Sieben Niederlagen reihen sich aneinander, nachdem die Allgäu Comets auch das Heimspiel gegen die Ravensburg Razorbacks mit 26:43 (7:0, 6:14, 13:15, 0:14) verloren haben. Die Play-offs sind außer Reichweite und es geht für den Rest der Saison in der German Football League (GFL) um nichts mehr.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden