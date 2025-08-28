Regenschlacht beim Sommer-Grand-Prix in Oberstdorf - Geiger und Armbruster lassen Fans jubeln

Als sich der Himmel über Oberstdorf verdunkelte, warteten noch fünf Springer auf ihr Startsignal. Fast hätte das Gewitter, das sich gerade in den Oberstdorfer Bergen zusammengebraut hatte, den Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombinierer vorzeitig beendet. Doch nach Donnergrollen und Blitzen ging es für die insgesamt 70 Athletinnen und Athleten auf die Skiroller-Strecke – bei nach wie vor erschwerten Bedingungen, mit rutschigem Untergrund und strömenden Regen.
Sommer-Grand-Prix 2025
