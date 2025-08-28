Icon Menü
Regenschlacht beim Sommer-Grand-Prix in Oberstdorf - Geiger und Armbruster lassen Fans jubeln

Sommer-Grand-Prix 2025

Regenschlacht beim Sommer-Grand-Prix in Oberstdorf - Geiger und Armbruster lassen Fans jubeln

Die Kombinierer Nathalie Armbruster und Vinzenz Geiger sorgen beim Sommer-Grand-Prix in Oberstdorf für Jubel bei den deutschen Fans. Das Wetter sorgt für Probleme.
Von Tobias Giegerich
    Nathalie Armbruster, die Weltcup-Gesamtsiegerin der vergangenen Saison, gewann das Rennen der Kombiniererinnen beim Sommer-Grand-Prix in Oberstdorf.
    Nathalie Armbruster, die Weltcup-Gesamtsiegerin der vergangenen Saison, gewann das Rennen der Kombiniererinnen beim Sommer-Grand-Prix in Oberstdorf. Foto: Dominik Berchtold

    Als sich der Himmel über Oberstdorf verdunkelte, warteten noch fünf Springer auf ihr Startsignal. Fast hätte das Gewitter, das sich gerade in den Oberstdorfer Bergen zusammengebraut hatte, den Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombinierer vorzeitig beendet. Doch nach Donnergrollen und Blitzen ging es für die insgesamt 70 Athletinnen und Athleten auf die Skiroller-Strecke – bei nach wie vor erschwerten Bedingungen, mit rutschigem Untergrund und strömenden Regen.

