Padel im Allgäu: Auch bei Olympiasiegern sehr beliebt

Auch Ex-Bayern-Profi Arjen Robben hat inzwischen der Padel-Hype erreicht. Der 41-Jährige hat in seinem Garten einen Padel-Platz, kürzlich gab er sein Profidebüt bei einem Bronze-Turnier der International Padel Federation in den Niederlanden. Der Boom der Trendsportart wird hierzulande in Sonthofen deutlich. Seit einem Jahr betreibt Christian Konrad mit seiner Familie die dortige Anlage, nun zieht er ein erstes Fazit.

Tobias Giegerich

87527 Sonthofen

Christian Konrad