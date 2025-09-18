Icon Menü
Bilanz nach einem Jahr: Betreiber über die Padel-Plätze in Sonthofen und Promis auf dem Coourt

Padel-Court

Padel im Allgäu: Auch bei Olympiasiegern sehr beliebt

Seit einem Jahr gibt es die Padel-Plätze im Allgäu. Wo nachgebessert wird - und welche Allgäuer Top-Sportler häufig zu Gast sind.
Von Tobias Giegerich
    • |
    • |
    • |
    Kombinierer und Olympiasieger Vinzenz Geiger aus Oberstdorf ist leidenschaftlicher Padel-Spieler.
    Kombinierer und Olympiasieger Vinzenz Geiger aus Oberstdorf ist leidenschaftlicher Padel-Spieler.

    Auch Ex-Bayern-Profi Arjen Robben hat inzwischen der Padel-Hype erreicht. Der 41-Jährige hat in seinem Garten einen Padel-Platz, kürzlich gab er sein Profidebüt bei einem Bronze-Turnier der International Padel Federation in den Niederlanden. Der Boom der Trendsportart wird hierzulande in Sonthofen deutlich. Seit einem Jahr betreibt Christian Konrad mit seiner Familie die dortige Anlage, nun zieht er ein erstes Fazit.

