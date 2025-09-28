Icon Menü
Allgäuer Clemens Keller und Anton Philipp stehen beim „Run2“ in Vorarlberg auf dem Siegerpodest

Allgäuer beim „Run2“

Dieses Allgäuer Ausdauer-Duo marschiert im Laufschritt über die Alpen

Clemens Keller und Anton Philipp sind seit Jahren als Zweier-Team bei Ultraläufen unterwegs. Beim „Run2“ in Vorarlberg schaffen sie es aufs Siegerpodest.
Von Stephan Schöttl
    Strahlende Dritte: Der Kemptener Anton Philipp (links) und Clemens Keller aus Ulm haben es beim „Run2" im Rahmen des legendären Transalpine Run aufs Siegerpodest geschafft.
    Strahlende Dritte: Der Kemptener Anton Philipp (links) und Clemens Keller aus Ulm haben es beim „Run2“ im Rahmen des legendären Transalpine Run aufs Siegerpodest geschafft. Foto: Anton Philipp

    Der Transalpine Run zählt zu den spektakulärsten und herausforderndsten Trail-Etappenrennen der Welt. Im Eiltempo geht es für die Extremsportlerinnen und Extremsportler dabei in Zweier-Teams über die Alpen, in diesem Jahr von Lech am Arlberg bis zum Reschensee über 220 Kilometer und 13.500 Höhenmeter. Anton Philipp aus Kempten und Clemens Keller aus Ulm haben den Wettbewerb in den vergangenen 20 Jahren schon mehrfach gewonnen.

