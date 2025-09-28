Dieses Allgäuer Ausdauer-Duo marschiert im Laufschritt über die Alpen

Der Transalpine Run zählt zu den spektakulärsten und herausforderndsten Trail-Etappenrennen der Welt. Im Eiltempo geht es für die Extremsportlerinnen und Extremsportler dabei in Zweier-Teams über die Alpen, in diesem Jahr von Lech am Arlberg bis zum Reschensee über 220 Kilometer und 13.500 Höhenmeter. Anton Philipp aus Kempten und Clemens Keller aus Ulm haben den Wettbewerb in den vergangenen 20 Jahren schon mehrfach gewonnen.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87480 Weitnau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Siegerpodest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis