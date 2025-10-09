Deutsche Kombinierer kämpfen in Oberstdorf um die nationalen Titel

Kurz vor dem Start der Weltcup-Saison ermittelt der Deutsche Skiverband (DSV) die neuen deutschen Meister und Meisterinnen in der Nordischen Kombination sowohl im Einzel- als auch Teamwettkampf.

Springen in der Orlen-Arena, Rollerlauf im Nordic-Zentrum

Die Sprungbewerbe werden auf den Schanzen in der Orlen-Skisprung-Arena ausgetragen, die Laufentscheidungen fallen auf der Rollerbahn im Nordic-Zentrum Ried.

Zuletzt waren die deutschen Kombinierer im Rahmen des Sommer-Grand-Prix Ende August zu Gast in Oberstdorf. Dabei siegten Nathalie Armbruster (SV SZ Kniebis) bei den Frauen sowie Stefan Rettenegger (Österreich) vor Lokalmatador Vinzenz Geiger bei den Männern.

Zeitplan der deutschen Meisterschaft in Oberstdorf Freitag, 10. Oktober, Training

08:00 – 12.00 Uhr Freies Training HS106/HS 137 Damen HS 106

16:00 Uhr Offizielles Sprungtraining (1. DG)

16:45 Uhr PCR HS 106 Herren HS 137

17:30 Uhr Offizielles Sprungtraining (1. DG)

18:30 Uhr PCR HS 137 Samstag, 11. Oktober, Gundersen-Wettkampf

08:15 Uhr Probedurchgang/Herren/HS 137

09:00 Uhr Wertungsdurchgang/Herren/HS 137

10:00 Uhr Probedurchgang/Damen/HS 106

10:45 Uhr Wertungsdurchgang/Damen/HS 106

15:00 Uhr Gundersen Lauf/Herren 10km

16:00 Uhr Gundersen Lauf/Damen 5km

anschließend Siegerehrung Sonntag, 12. Oktober, Team-Sprint

08:30 Uhr Offizielles Sprungtraining/Herren/HS 106 (1. DG)

09:15 Uhr Probedurchgang/Damen/HS 106

09:45 Uhr Probedurchgang/Herren/HS 106

10:30 Uhr Wertungsdurchgang Team-Sprint/Damen/HS 106

11:00 Uhr Wertungsdurchgang Team-Sprint/Herren/HS 106

14:30 Uhr Offizielles Lauftraining/Damen

14:45 Uhr Langlauf Team-Sprint/Damen/6x1,5km

15:30 Uhr Offizielles Lauftraining/Herren

15:45 Uhr Langlauf Team-Sprint/Herren/10x1,5km

anschließend Siegerehrung