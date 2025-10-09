Icon Menü
Deutsche Meisterschaft der Nordischen Kombinierer findet von 12. bis 12. Oktober in Oberstdorf statt: Zeitplan

Kombinierer in Oberstdorf

Deutsche Kombinierer kämpfen in Oberstdorf um die nationalen Titel

Die deutsche Meisterschaft der Nordischen Kombinierer findet von 10. bis 12. Oktober in Oberstdorf statt. Das ist der Zeitplan.
Von Tobias Giegerich
    Zuletzt waren die deutschen Kombinierer (im Bild Simon Mach vom TSV Buchenberg) Ende August beim Sommer Grand Prix zu Gast in Oberstdorf. Am kommenden Wochenende findet die deutsche Meisterschaft in Oberstdorf statt.
    Zuletzt waren die deutschen Kombinierer (im Bild Simon Mach vom TSV Buchenberg) Ende August beim Sommer Grand Prix zu Gast in Oberstdorf. Am kommenden Wochenende findet die deutsche Meisterschaft in Oberstdorf statt. Foto: Dominik Berchtold

    Kurz vor dem Start der Weltcup-Saison ermittelt der Deutsche Skiverband (DSV) die neuen deutschen Meister und Meisterinnen in der Nordischen Kombination sowohl im Einzel- als auch Teamwettkampf.

    Springen in der Orlen-Arena, Rollerlauf im Nordic-Zentrum

    Die Sprungbewerbe werden auf den Schanzen in der Orlen-Skisprung-Arena ausgetragen, die Laufentscheidungen fallen auf der Rollerbahn im Nordic-Zentrum Ried.

    Zuletzt waren die deutschen Kombinierer im Rahmen des Sommer-Grand-Prix Ende August zu Gast in Oberstdorf. Dabei siegten Nathalie Armbruster (SV SZ Kniebis) bei den Frauen sowie Stefan Rettenegger (Österreich) vor Lokalmatador Vinzenz Geiger bei den Männern.

    Zeitplan der deutschen Meisterschaft in Oberstdorf

    Freitag, 10. Oktober, Training
    08:00 – 12.00 Uhr Freies Training HS106/HS 137 Damen HS 106
    16:00 Uhr Offizielles Sprungtraining (1. DG)
    16:45 Uhr PCR HS 106 Herren HS 137
    17:30 Uhr Offizielles Sprungtraining (1. DG)
    18:30 Uhr PCR HS 137

    Samstag, 11. Oktober, Gundersen-Wettkampf
    08:15 Uhr Probedurchgang/Herren/HS 137
    09:00 Uhr Wertungsdurchgang/Herren/HS 137
    10:00 Uhr Probedurchgang/Damen/HS 106
    10:45 Uhr Wertungsdurchgang/Damen/HS 106
    15:00 Uhr Gundersen Lauf/Herren 10km
    16:00 Uhr Gundersen Lauf/Damen 5km
    anschließend Siegerehrung

    Sonntag, 12. Oktober, Team-Sprint
    08:30 Uhr Offizielles Sprungtraining/Herren/HS 106 (1. DG)
    09:15 Uhr Probedurchgang/Damen/HS 106
    09:45 Uhr Probedurchgang/Herren/HS 106
    10:30 Uhr Wertungsdurchgang Team-Sprint/Damen/HS 106
    11:00 Uhr Wertungsdurchgang Team-Sprint/Herren/HS 106
    14:30 Uhr Offizielles Lauftraining/Damen
    14:45 Uhr Langlauf Team-Sprint/Damen/6x1,5km
    15:30 Uhr Offizielles Lauftraining/Herren
    15:45 Uhr Langlauf Team-Sprint/Herren/10x1,5km
    anschließend Siegerehrung

