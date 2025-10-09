Deutsche Kombinierer kämpfen in Oberstdorf um die nationalen Titel

Kurz vor dem Start der Weltcup-Saison ermittelt der Deutsche Skiverband (DSV) die neuen deutschen Meister und Meisterinnen in der Nordischen Kombination sowohl im Einzel- als auch Teamwettkampf.
Springen in der Orlen-Arena, Rollerlauf im Nordic-Zentrum
Die Sprungbewerbe werden auf den Schanzen in der Orlen-Skisprung-Arena ausgetragen, die Laufentscheidungen fallen auf der Rollerbahn im Nordic-Zentrum Ried.
Zuletzt waren die deutschen Kombinierer im Rahmen des Sommer-Grand-Prix Ende August zu Gast in Oberstdorf. Dabei siegten Nathalie Armbruster (SV SZ Kniebis) bei den Frauen sowie Stefan Rettenegger (Österreich) vor Lokalmatador Vinzenz Geiger bei den Männern.
Zeitplan der deutschen Meisterschaft in Oberstdorf
Freitag, 10. Oktober, Training
08:00 – 12.00 Uhr Freies Training HS106/HS 137 Damen HS 106
16:00 Uhr Offizielles Sprungtraining (1. DG)
16:45 Uhr PCR HS 106 Herren HS 137
17:30 Uhr Offizielles Sprungtraining (1. DG)
18:30 Uhr PCR HS 137
Samstag, 11. Oktober, Gundersen-Wettkampf
08:15 Uhr Probedurchgang/Herren/HS 137
09:00 Uhr Wertungsdurchgang/Herren/HS 137
10:00 Uhr Probedurchgang/Damen/HS 106
10:45 Uhr Wertungsdurchgang/Damen/HS 106
15:00 Uhr Gundersen Lauf/Herren 10km
16:00 Uhr Gundersen Lauf/Damen 5km
anschließend Siegerehrung
Sonntag, 12. Oktober, Team-Sprint
08:30 Uhr Offizielles Sprungtraining/Herren/HS 106 (1. DG)
09:15 Uhr Probedurchgang/Damen/HS 106
09:45 Uhr Probedurchgang/Herren/HS 106
10:30 Uhr Wertungsdurchgang Team-Sprint/Damen/HS 106
11:00 Uhr Wertungsdurchgang Team-Sprint/Herren/HS 106
14:30 Uhr Offizielles Lauftraining/Damen
14:45 Uhr Langlauf Team-Sprint/Damen/6x1,5km
15:30 Uhr Offizielles Lauftraining/Herren
15:45 Uhr Langlauf Team-Sprint/Herren/10x1,5km
anschließend Siegerehrung
