Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten
Sport im Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Elias Schneider: Vom Allgäu nach Seattle – Eishockey-Traum in der USA und seine Meisterschaftsziele

Traum lebt weiter

„Wir wollen Champions werden“: Allgäuer Eishockeyspieler kehrt in die USA zurück

Eishockey-Talent Elias Schneider hat in Amerika ein neues Team. Der Kemptener berichtet über seine Gastfamilie, eine fremde Stadt und Saisonziele.
Von Dominik Erhard
    • |
    • |
    • |
    Elias Schneider ist ein Eishockeytalent aus Kempten. Nachdem er in der Jugend für Kempten, Füssen und Kaufbeuren gespielt hatte, wagte er im vergangenen Jahr den Sprung in die USA.
    Elias Schneider ist ein Eishockeytalent aus Kempten. Nachdem er in der Jugend für Kempten, Füssen und Kaufbeuren gespielt hatte, wagte er im vergangenen Jahr den Sprung in die USA. Foto: Ella Smith

    Es ist 1 Uhr nachts in Deutschland, als Elias Schneider den Anruf entgegennimmt. Abgeklärt berichtet er, dass er gerade erst die Eisfläche verlassen hat und direkt vom Training ans Telefon gekommen ist. Warum die Tagesabläufe des gebürtigen Kempteners so grundverschieden von denen seiner Freunde im Allgäu sind, wird schnell klar: Elias lebt inzwischen in Seattle und läuft für das dortige Nachwuchsteam Seattle Totems auf. Doch die Vereinigten Staaten sind für den 19-Jährigen längst keine fremde Welt mehr.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden