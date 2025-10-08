„Wir wollen Champions werden“: Allgäuer Eishockeyspieler kehrt in die USA zurück

Es ist 1 Uhr nachts in Deutschland, als Elias Schneider den Anruf entgegennimmt. Abgeklärt berichtet er, dass er gerade erst die Eisfläche verlassen hat und direkt vom Training ans Telefon gekommen ist. Warum die Tagesabläufe des gebürtigen Kempteners so grundverschieden von denen seiner Freunde im Allgäu sind, wird schnell klar: Elias lebt inzwischen in Seattle und läuft für das dortige Nachwuchsteam Seattle Totems auf. Doch die Vereinigten Staaten sind für den 19-Jährigen längst keine fremde Welt mehr.

