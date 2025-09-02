Kemptener Eishockey-Talent Elias Schneider wechselt in den Staaten das Team

Vom Allgäu auf neues Eis in den USA: Eishockeyspieler Elias Schneider aus Kempten wechselt zur kommenden Saison in die United States Premier Hockey League (USPHL) und läuft dort für die Seattle Totems auf. Zuvor stürmte Schneider für Kempten, Kaufbeuren und Füssen. Im Sommer 2024 zog es den 18-Jährigen erstmals in die USA, wo er für die Coeur d‘Alene Hockey Academy (CDA, US-Bundesstaat Idaho) auf das Eis ging.

Elias Schneider aus dem Oberallgäu wechselt zu den Seattle Totems in die USPHL.

Mit Coeur d‘Alene spielte Schneider in der Canadian Sport School Hockey League (CSSHL). Während sich die CSSHL vor allem auf die Verbindung von Sport und schulischer Ausbildung fokussiert, liegt der Fokus in der Nachwuchsliga UPSHL auf möglichst viel Spielpraxis und der damit verbundenen Chance auf eine College-Karriere.

Elias Schneider repräsentiert stolz sein Heimatland. Der Stürmer landete nach Stationen in Kempten, Füssen und Kaufbeuren in den USA. Foto: Alisa Albers (Archivbild)

Die USPHL ist dafür bekannt, viele Spieler in höhere Ligen zu vermitteln. Hinsichtlich der Qualität und der Spielerentwicklung wird sie als breiter gefächert und weniger exklusiv angesehen als zum Beispiel die United States Hockey League, die als wichtigste Junioren-Eishockey-Liga in den USA gilt.

Kemptener auf den Spuren von NHL-Spielern

Dennoch brachte die USPHL bereits einige Profis hervor, die den Sprung in die NHL schafften, darunter Tage Thompson, John Marino und Ryan Donato. Donato ist seit 2018 in der besten Eishockey-Liga der Welt aktiv und erzielte in der vergangenen Saison für die Chicago Blackhawks 62 Punkte in 80 Spielen.

Ob Schneider bei seinem neuen Team ähnlich überzeugt wie die Top-Stars, bleibt abzuwarten. Sein Debüt für Seattle gibt der Kemptener am Freitag, 12. September, gegen die Bremerton Sockeyes.