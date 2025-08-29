Icon Menü
Endgültiges Aus des Frauen-Radteams WNT Ceratizit ist besiegelt

Aus für Allgäuer Radteam

Endgültiges Aus des Frauen-Radteams WNT Ceratizit ist besiegelt

Nach dieser Saison wird das Ceratizit Pro Cycling-Team aus Kempten aufgelöst. Was hinter dem Aus der Rad-Mannschaft steht - und was die größten Erfolge waren.
Von Tobias Giegerich
    •
    •
    •
    Mit Lisa Brennauer aus Durach feierte das Ceratizit-Radteam einige seiner größten Erfolge. Nun wird die Frauenmannschaft aufgelöst.
    Mit Lisa Brennauer aus Durach feierte das Ceratizit-Radteam einige seiner größten Erfolge. Nun wird die Frauenmannschaft aufgelöst. Foto: imago images/Mario Stiehl

    Kempten Bittere Neuigkeiten für den deutschen Frauen-Radsport: Das Ceratizit Pro Cycling-Team wird im Jahr 2026 nicht mehr an den Start gehen. Wie der deutsche Rennstall mit Sitz in Kempten und Reutte mitteilte, wurde nach dem im Mai angekündigten Ausstieg des Hauptsponsors Ceratizit kein neuer Geldgeber gefunden, sodass das Team nicht mehr weiter finanziert werden kann.

