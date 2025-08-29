Endgültiges Aus des Frauen-Radteams WNT Ceratizit ist besiegelt

Kempten Bittere Neuigkeiten für den deutschen Frauen-Radsport: Das Ceratizit Pro Cycling-Team wird im Jahr 2026 nicht mehr an den Start gehen. Wie der deutsche Rennstall mit Sitz in Kempten und Reutte mitteilte, wurde nach dem im Mai angekündigten Ausstieg des Hauptsponsors Ceratizit kein neuer Geldgeber gefunden, sodass das Team nicht mehr weiter finanziert werden kann.
Aus für Allgäuer Radteam
