Enduro-Mountainbiker Pirmin Nagel: Auf dem Weg zur internationalen Spitze und seine Abenteuer im Rennsport

Nachwuchsfahrer im Porträt

Enduro-Mountainbiker Pirmin Nagel ist ein Abenteurer auf zwei Rädern

Pirmin Nagel vom RC Allgäu zählt zu den aufstrebenden Talenten im Enduro-Mountainbiking. Der 18-Jährige mischt bei internationalen Rennen bereits vorne mit.
Von Nicolas Gayer
    • |
    • |
    • |
    Enduro-Nachwuchstalent Pirmin Nagel aus Dietmannsried sammelte vergangenes Jahr seine ersten Weltcup-Punkte. 2026 will der 18-Jährige den nächsten Schritt in seiner Mountainbike-Karriere wagen.
    Enduro-Nachwuchstalent Pirmin Nagel aus Dietmannsried sammelte vergangenes Jahr seine ersten Weltcup-Punkte. 2026 will der 18-Jährige den nächsten Schritt in seiner Mountainbike-Karriere wagen. Foto: Hendrik Rödel

    Es ist das kontrollierte Chaos, das Pirmin Nagel antreibt. Mit einer Mischung aus Präzision, Technik und Waghalsigkeit steuert der 18-jährige Enduro-Mountainbiker vom RC Allgäu sein Bike die steilsten Hänge Europas hinab. Was als Hobby begann, führt den Dietmannsrieder auf die größte Bühne seines Sports – und auch dort sorgt er bereits für bemerkenswerte Ergebnisse.

