Enduro-Mountainbiker Pirmin Nagel ist ein Abenteurer auf zwei Rädern

Es ist das kontrollierte Chaos, das Pirmin Nagel antreibt. Mit einer Mischung aus Präzision, Technik und Waghalsigkeit steuert der 18-jährige Enduro-Mountainbiker vom RC Allgäu sein Bike die steilsten Hänge Europas hinab. Was als Hobby begann, führt den Dietmannsrieder auf die größte Bühne seines Sports – und auch dort sorgt er bereits für bemerkenswerte Ergebnisse.
Nachwuchsfahrer im Porträt
