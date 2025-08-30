Mit dieser Neuverpflichtung überrascht der ESC Kempten Fans und Experten

Eishockey-Bayernligist ESC Kempten hat kurzfristig einen weiteren Neuzugang an Land gezogen. Die Sharks gaben die Verpflichtung von Pascal Dopatka bekannt. Der 23-Jährige spielte zuletzt in der Saison 2024/2025 für den Oberligisten ECDC Memmingen.

Stürmer Pascal Dopatka verstärkt den ESC Kempten

Als „dicker Fisch“ wird Dopatka in der Pressemitteilung des ESC Kempten bezeichnet. Ervin Masek, der Sportliche Leiter der Sharks, sagt: „Eigentlich war unser Kader bereits komplett, als sich zu Beginn der Woche spontan die Gelegenheit ergab, Pascal zu verpflichten. Dann ging alles sehr schnell – am Dienstag trainierte er bereits mit der Mannschaft, um sich ein Bild vom Team und vom Verein zu machen.“ Am Mittwoch wurde die Zusammenarbeit schließlich besiegelt.

Dabei hatte Dopatka in den letzten Wochen noch bei DEL-Absteiger Düsseldorf mittrainiert und auch im Testspiel gegen die Löwen Frankfurt getroffen. Dennoch entschloss sich der 23-Jährige zur Rückkehr ins Allgäu. „Er ist ein absoluter Glücksgriff“, ist Masek überzeugt. „Die Chance, einen Spieler seines Kalibers zu verpflichten, bekommt man sicher nicht jeden Tag. Umso glücklicher sind wir, dass sich Pascal gegen einen höherklassigen Verein und für uns entschieden hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass er zu einem entscheidenden Faktor in der kommenden Saison werden wird.“

Pascal Dopatka: Stationen in Berlin, Augsburg und Memmingen

Dopatka wurde bei den Eisbären in seiner Geburtsstadt Berlin ausgebildet. Dort spielte der Stürmer bis zur U20, ehe er über die Augsburger Panther 2022 zum ECDC Memmingen wechselte. Für die Indians kam er seitdem in insgesamt 130 Oberliga-Spielen auf 21 Tore und 27 Assists. Schon in der Spielzeit 2020/2021 lief Dopatka als Leihspieler für den ECDC in der Oberliga auf (22 Spiele, zwei Tore).

Seinen ersten Einsatz im Sharks-Trikot hat Dopatka – sofern alle Formalitäten geklärt sind – am Wochenende beim Vorbereitungsturnier in Pfronten. (mit has)