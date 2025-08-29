ESVK: Ein Pechvogel - und vier neue Namen

Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren muss in den kommenden Tagen und womöglich Wochen auf Neuzugang John Rogl verzichten. Der Abwehrhüne hat sich im Testspiel gegen Rosenheim beim Blocken eines Schusses verletzt. Details nannte der ESVK nicht, von einem längerfristigen Ausfall ist aber nicht auszugehen. Das Pech bleibt Rogl somit treu. Der 29-Jährige hatte in den vergangenen zwei Jahren vier ähnliche Verletzungen.

ESVK testet gegen Bietigheim

Für Rogl wird am Freitagabend (19.30 Uhr) beim Testspiel gegen Aufsteiger Bietigheim Max Kislinger vom Sturm in die Verteidigung wechseln. Wieder zurück ist Angreifer Alec Zawatsky, der zuletzt aus persönlichen Gründen in seiner Heimat Kanada weilte. Für ihn ist es die Premiere im Kaufbeurer Dress. Zawatsky sagte: „Ich werde, so hart ich kann, arbeiten, um dann zu zeigen, was ich kann.“

Vier Spieler kommen mit Förderlizenzen vom EHC München

Derweil hat DEL-Klub EHC München bekannt gegeben, welche Spieler kommende Saison für Kaufbeuren lizenziert werden: Darunter sind mit Verteidiger Phillip Sinn (21) und Nikolaus Heigl (22) auch zwei zweifache Nationalspieler. Hinzu kommen Rio Kaiser (18) und Philipp Krening (21). Möglich, dass einige von ihnen auch beim Auswärtsspiel der Joker am 31. Oktober dabei sind. Der ESVK kündigte an, zum Spiel beim EC Bad Nauheim einen Sonderzug zu planen.