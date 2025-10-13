Icon Menü
EV Füssen: Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg und das Warten auf neuen Kontingentspieler

Eishockey-Oberliga

„Die Oberliga ist keine Zirkusliga“: Beim EV Füssen geht es zur Sache

Fan-Randale, Suspendierungen – der EV Füssen und Trainer Daniel Jun erleben turbulente Tage. Für etwas Ruhe sorgt da der erste Saisonsieg in der Oberliga.
Von Benedikt Siegert
    • |
    • |
    • |
    Derzeit stellt der EV Füssen die schwächste Offensive in der Oberliga. Sturmhoffnungsträger Marek Slavik konnte bislang keinen einzigen Treffer erzielen.
    Derzeit stellt der EV Füssen die schwächste Offensive in der Oberliga. Sturmhoffnungsträger Marek Slavik konnte bislang keinen einzigen Treffer erzielen. Foto: Benedikt Siegert

    Positive Meldungen waren beim EV Füssen zuletzt Mangelware: Letzter Platz in der Eishockey-Oberliga, Fan-Randale und Spieler-Suspendierungen — da kommt ein Erfolgserlebnis in Form des ersten Saisonsiegs gerade recht. Am Sonntagabend drehte der EVF binnen nicht mal einer Minute die Partie beim SC Riessersee und gewann mit 4:3. „Das war sehr wichtig für uns“, sagt Trainer Daniel Jun. Er glaubt, dass dieser Sieg seinem Team einen „Schubser“ in die richtige Richtung gegeben haben könnte. So beendete Kapitän Julian Straub etwa seine fast 20 Pflichtspiele andauernde Torflaute.

