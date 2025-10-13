„Die Oberliga ist keine Zirkusliga“: Beim EV Füssen geht es zur Sache

Positive Meldungen waren beim EV Füssen zuletzt Mangelware: Letzter Platz in der Eishockey-Oberliga, Fan-Randale und Spieler-Suspendierungen — da kommt ein Erfolgserlebnis in Form des ersten Saisonsiegs gerade recht. Am Sonntagabend drehte der EVF binnen nicht mal einer Minute die Partie beim SC Riessersee und gewann mit 4:3. „Das war sehr wichtig für uns“, sagt Trainer Daniel Jun. Er glaubt, dass dieser Sieg seinem Team einen „Schubser“ in die richtige Richtung gegeben haben könnte. So beendete Kapitän Julian Straub etwa seine fast 20 Pflichtspiele andauernde Torflaute.
Eishockey-Oberliga
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden