Derby mit Hochspannung Diese Erkenntnisse liefert der 3:2-Derbysieg des FC Memmingen gegen den FV Illertissen

FC Memmingen bezwingt den FV Illertissen mit 3:2. Fünf Tore sehen die 1271 Zuschauer, fünf Erkenntnisse liefert das Regionalliga-Derby.