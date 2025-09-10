Icon Menü
FCM gewinnt Regionalliga-Derby gegen Illertissen 3:2: Fotos und Stimmen zum Spiel

Derby mit Hochspannung

Diese Erkenntnisse liefert der 3:2-Derbysieg des FC Memmingen gegen den FV Illertissen

FC Memmingen bezwingt den FV Illertissen mit 3:2. Fünf Tore sehen die 1271 Zuschauer, fünf Erkenntnisse liefert das Regionalliga-Derby.
Von Tobias Giegerich
    • |
    • |
    • |
    Der FC Memmingen feierte nicht nur den 3:2-Derbysieg gegen den FV Illertissen – sondern auch den ersten Heimerfolg seit dem Wiederaufstieg in die Regionalliga Bayern.
    Der FC Memmingen feierte nicht nur den 3:2-Derbysieg gegen den FV Illertissen – sondern auch den ersten Heimerfolg seit dem Wiederaufstieg in die Regionalliga Bayern. Foto: Siegfried Rebhan

    Der obligatorische Jubelkreis durfte nach Abpfiff nicht fehlen. Die Freude beim FC Memmingen über den 3:2-Derbysieg gegen den FV Illertissen – und damit auch über den ersten Heimerfolg nach dem Wiederaufstieg in die Regionalliga Bayern – war greifbar. Zuvor hatten sich die beiden Mannschaften vor 1271 Zuschauern in der Memminger Arena einen unterhaltsamen Schlagabtausch geliefert, der auch anders hätte enden können. Diese Erkenntnisse gab es nach dem Derby:

