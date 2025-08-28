Icon Menü
FCM vor dem Duell gegen den FC Bayern München II - und contra Jürgen Klopp

FC Memmingen

Eigene U21-Liga? FCM stellt sich gegen Klopp-Vorschlag

Vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern München II stellt sich der FCM gegen einen Vorschlag von Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp. Was dahinter steckt.
Von Tobias Giegerich
    FCM-Trainer Matthias Günes sagt vor dem Spiel gegen den FC Bayern München II: „Wir kennen ihre Stärken – wissen aber auch, wo man ihnen wehtun kann.“
    FCM-Trainer Matthias Günes sagt vor dem Spiel gegen den FC Bayern München II: „Wir kennen ihre Stärken – wissen aber auch, wo man ihnen wehtun kann."

    Der ehemalige BVB- und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat unlängst eine eigene U21-Liga gefordert und damit die Diskussion wieder in Gang gebracht, die zweiten Mannschaften der Profi-Klubs aus der 3. Liga oder den Regionalligen auszuklammern. Nur so könnten Talente laut dem 58-Jährigen, der seit diesem Jahr als „Global Head of Soccer“ für Red Bull tätig ist, besser gefördert werden. Vor dem Regionalliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München II am Freitag (19 Uhr) kommt dazu ein klarer Widerspruch des FC Memmingen.

