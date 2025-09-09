Diese Schützen der FSG Kempten lieferten bei der deutschen Meisterschaft ab

Die Schützen der FSG Kempten haben auch bei der deutschen Meisterschaft nachhaltigen Eindruck hinterlassen: Bei den Wettkämpfen, die über zwei Wochen auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück und auf der Bogenschieß-Anlage in Bad Kreuznach ausgetragen wurden, landeten zwei FSG-Schützen auf dem Podest.

Die beiden Top-Platzierungen waren aus Sicht der Kemptener, die daneben viele Top-Ten-Plätze in den Wettbewerben mit Gewehr, Pistole und Bogen holten, die Krönung der diesjährigen deutschen Meisterschaft.

Junger FSG-Bogenschütze überrascht die Konkurrenz

Andreas Willimek landete bei der deutschen Meisterschaft mit dem 3D-Bogen auf dem zweiten Platz. Foto: Andreas Heise

Andreas Willimek nahm in der Schülerklasse erstmals an der deutschen Meisterschaft mit dem 3D-Bogen teil und feierte bei seinem Debüt mit 207 Ringen direkt die Vizemeisterschaft hinter seinem Konkurrenten Damian Lengersdorf (Kölner Klub für Bogensport).

Noch erfolgreicher war Sabine Gutsell-Pollmann mit der Luftpistole in der Damenklasse III. Sie wurde erstmalig in ihrer Schützenkarriere deutsche Meisterin mit 368 Ringen. Damit gelang Gutsell-Pollmann auch das persönliche Double, nachdem sie erst vor wenigen Wochen auch erstmalsmit der Luftpistole auch bayerische Meisterin wurde.

Sabine Gutsell-Pollmann setzt nach dem bayerischen Titel noch einen drauf

Der Wettkampf war an Spannung kaum zu übertreffen: Die FSG-Schützin führte nach dem ersten Durchgang das Feld zwar mit vier Ringen Vorsprung an, aber im zweiten Durchgang kämpfte sich Katja von Bardeleben (Schützenverein Groß Hehlen) aus Westfahlen heran und übernahm nach 39 von 40 Schüssen sogar die Führung.

Am Ende geriet von Bardeleben aber in Zeitnot, hatte nur noch 20 Sekunden für den vierzigsten Schuss übrig und beendete den Wettkampf mit einer Fünfer-Wertung. Damit stand fest, dass sich Gutsell-Pollmann mit drei Ringen Vorsprung den deutschen Meistertitel gesichert hatte.

Sabine Gutsell-Pollmann von der FSG Kempten holte nach der bayerischen Meisterschaft auch bei der deutschen Meisterschaft den Sieg mit der Luftpistole. Foto: Andreas Heise

Gutsell Pollmann ist eine langjährige, erfahrene Schießsportlerin. Sie begann 1993 im Schießsport mit Bogenschießen, schaffte 1997 den Sprung in den Bayernkader und wurde dann sogar als Mitglied der Nationalmannschaft für internationale Wettkämpfe bis hin zur Weltmeisterschaft in Florenz/Italien nominiert.

Seit neun Jahren zählt Gutsell-Pollmann zu den besten bayerischen Schützinnen mit der Luftpistole in Bayern. In dieser Zeit holte die FSG-Schützin mehrere bayerische Meistertitel und Podestplätze bei der „Deutschen“. Nur der Titel dort blieb ihr lange verwehrt – bis jetzt.