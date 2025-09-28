Duell der Gegensätze: FC Kempten erwartet VfB Durach zum Derby

Zwei alte Bekannte, eine neue Herausforderung: Julian Feneberg und Manuel Wiedemann standen sich einst als Spieler gegenüber – Feneberg im Trikot des TSV Kottern, Wiedemann für den 1. FC Sonthofen.
Landesliga-Derby im Allgäu
Zwei alte Bekannte, eine neue Herausforderung: Julian Feneberg und Manuel Wiedemann standen sich einst als Spieler gegenüber – Feneberg im Trikot des TSV Kottern, Wiedemann für den 1. FC Sonthofen.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden