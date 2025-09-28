Icon Menü
Fußball-Landesliga aktuell: FC Kempten heute gegen VfB Durach - Allgäu-Derby mit alten Bekannten

Landesliga-Derby im Allgäu

Duell der Gegensätze: FC Kempten erwartet VfB Durach zum Derby

Ein Duell alter Rivalen steht an: Der FC Kempten empfängt den VfB Durach. Die Trainer kennen sich bestens, die Favoritenrollen sind auf dem Papier klar.
Von Dominik Erhard
    Des einen Freud, des andern Leid: Beim letzten Aufeinandertreffen triumphierte der VfB Durach mit Tim Seefried (links) und Manuel Schäffler (rechts), der mit seinem Tor maßgeblich zum Erfolg beitrug.
    Des einen Freud, des andern Leid: Beim letzten Aufeinandertreffen triumphierte der VfB Durach mit Tim Seefried (links) und Manuel Schäffler (rechts), der mit seinem Tor maßgeblich zum Erfolg beitrug. Foto: Dirk Klos (Archivfoto)

    Zwei alte Bekannte, eine neue Herausforderung: Julian Feneberg und Manuel Wiedemann standen sich einst als Spieler gegenüber – Feneberg im Trikot des TSV Kottern, Wiedemann für den 1. FC Sonthofen.

