Revolution im Frauenfußball: So sorgt „Girls Goal“ für mehr Fairness und Motivation bei jungen Torhüterinnen

Revolution im Frauenfußball

„Ich komme besser an die Bälle“: Kleine Tore, große Chance für den Sport

Kein Übergang nach der U17: Ein Oberallgäuer Pionier kämpft mit kleineren Toren für fairere Chancen, mehr Motivation und die Zukunft des Frauenfußballs.
Von Dominik Erhard
    •
    •
    •
    „Girls Goal“ ist ein Tor mit angepassten Maßen für junge Torhüterinnen. Keeperin Hannah Leitl testete das angepasste Spielgerät beim diesjährigen Schnuppertag des TSV Buchenberg.
    „Girls Goal“ ist ein Tor mit angepassten Maßen für junge Torhüterinnen. Keeperin Hannah Leitl testete das angepasste Spielgerät beim diesjährigen Schnuppertag des TSV Buchenberg. Foto: Dominik Berchtold

    In Deutschland gibt es keine einzige A-Juniorinnen-Mannschaft – kaum zu glauben, aber Tatsache. Nach der Altersklasse U17 bleibt jungen Fußballerinnen nur übrig, den direkten Sprung in den Frauenbereich zu wagen oder die Schuhe an den Nagel zu hängen. Die fehlende Übergangsstufe wirkt sich nicht nur auf die Breite, sondern auch die Qualität des Frauenfußballs aus – davon ist Wolfgang Keller überzeugt. Mit seiner Initiative „Girls Goal“ will er diese Problematik angehen. Von diesem Projekt sollen vor allem Torhüterinnen profitieren.

