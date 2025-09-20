„Ich komme besser an die Bälle“: Kleine Tore, große Chance für den Sport

In Deutschland gibt es keine einzige A-Juniorinnen-Mannschaft – kaum zu glauben, aber Tatsache. Nach der Altersklasse U17 bleibt jungen Fußballerinnen nur übrig, den direkten Sprung in den Frauenbereich zu wagen oder die Schuhe an den Nagel zu hängen. Die fehlende Übergangsstufe wirkt sich nicht nur auf die Breite, sondern auch die Qualität des Frauenfußballs aus – davon ist Wolfgang Keller überzeugt. Mit seiner Initiative „Girls Goal“ will er diese Problematik angehen. Von diesem Projekt sollen vor allem Torhüterinnen profitieren.
Revolution im Frauenfußball
