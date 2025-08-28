Ein Held beim Gehen: Diesen Auftritt legte Hannes Schippl bei den World Transplant Games in Dresden hin

Schon die Zielankunft war für Hannes Schippl ein Erfolg – der zweite Platz bei der Weltmeisterschaft organtransplantierter Athleten in Dresden war für den 41-jährigen Ausdauersportler aus Martinszell eine große Zugabe.

World Transplant Games: Hannes Schippl ist zufrieden mit seiner Leistung

In der Disziplin Gehen hatte Schippl die Erwartungen schon vor dem Wettkampf am vergangenen Wochenende zurückgeschraubt. „Es war mein erklärtes Vorhaben, überhaupt ins Ziel zu kommen“, sagt Schippl, der bereits zwei Nierentransplantationen hinter sich hat. „Dafür es ist es dann ordentlich gelaufen. Das Ergebnis ist super“, sagte Schippl.

Über die Distanz von fünf Kilometern landete der Oberallgäuer mit einer Zeit von 39:21 Minuten hinter dem Portugiesen Ricardo Cunha auf Platz zwei in der Altersklasse 40 bis 49, in der Gesamtwertung belegte Schippl den siebten Platz. Den Sieg holte sich Samuel Knop (Mülheim an der Ruhr, 35:10).

2019 hatte Schippl an der Weltmeisterschaft in Newcastle (England) teilgenommen, musste dabei in seiner Paradedisziplin Gehen aber vorzeitig aufgeben. „Diesmal bin ich einfach mein Tempo gelaufen und habe alles andere ausgeblendet“, sagt Schippl. Unterstützt wurde der Martinszeller bei der WM von seiner Schwester und deren Familie.

Die „Word Transplant Games“ fanden erstmals in Deutschland statt. Es ist eine internationale Multisport-Veranstaltung, die seit 1978 alle zwei Jahre stattfindet. In Dresden wurden Wettkämpfe in 17 Disziplinen, darunter Leichtathletik, Schwimmen, Golf, Fußball, Basketball oder Radfahren, ausgetragen. 2500 Sportler aus 51 Nationen gingen an den Start. Die nächsten Spiele finden 2027 in Leuven (Belgien) statt.

Ein Foto mit Roland Kaiser hätte sich Hannes Schippl gewünscht

Mit Sänger Roland Kaiser, Darts-Profi Gabriel Clemens und Schwimm-Olympiasiegerin Sarah Wellbrock gab es prominente Unterstützer. „Mit Roland Kaiser hätte ich noch sehr gerne ein Foto gemacht“, erzählt Schippl. (gig)