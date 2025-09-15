Icon Menü
Kommentar

Fahndung nach der „Alpe Nagelsmann“: Der Bundestrainer entwarf seinen WM-Plan im Allgäu - nur wo genau?

Julian Nagelsmann und seine Trainer haben auf einer Hütte im Allgäu einen Plan geschmiedet - mit bisher mauem Erfolg. Ein Kommentar unseres AZ-Sportchefs Thomas Weiß.
Thomas Weiß
Von Thomas Weiß
    • |
    • |
    • |
    Hüttenmensch und Nagelkauer: Julian Nagelsmann tüftelte im Allgäu an einem WM-Plan.
    Hüttenmensch und Nagelkauer: Julian Nagelsmann tüftelte im Allgäu an einem WM-Plan. Foto: Marcus Hirnschal / Imago / Ralf Lienert (Archiv)

    Ha, was haben wir Journalisten doch für einen tollen Job. Erfahren Dinge, die andere nicht erfahren –manchmal jedenfalls. Im aktuellen Fall sind auch wir bei der Beschaffung überlebenswichtiger Informationen krachend gescheitert.

