„Im Allgäu kann man jeden Tag mit Jogginghose rumlaufen – und keinen interessiert‘s“

Beim TSV 1860 München ist immer etwas los: Dieser Satz bewahrheitete sich auch beim Besuch von Fußball-Profi Kevin Volland im Allgäuer Medienzentrum. Der 33-Jährige hatte sich beim AZ-live-Talk ausführlich und entspannt den Fragen von AZ-Sportchef Thomas Weiß gestellt, als gegen Ende der Veranstaltung die Nachricht von der Verpflichtung des neuen Löwen-Trainers, Markus Kauczinski, die Runde machte. „Passt doch super“, war Vollands spontane Reaktion.
Kevin Volland im AZ-Talk
