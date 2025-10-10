Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten
Sport im Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Kevin Volland beim AZ-live-Talk: Zeitpunkt der Rückkehr zum FC Thalhofen steht fest

Kevin Volland im AZ-Talk

„Im Allgäu kann man jeden Tag mit Jogginghose rumlaufen – und keinen interessiert‘s“

Kevin Volland nimmt beim AZ-Talk kein Blatt vor den Mund. Er spricht über die Schattenseiten des Profifußballs, die Vorzüge des Allgäus – und eine mögliche Rückkehr zum Heimatverein.
Von Tobias Giegerich
    • |
    • |
    • |
    Ein Heimspiel der besonderen Art hatte der Allgäuer Fußball-Profi Kevin Volland (links) am Donnerstagabend. Beim AZ-live-Talk mit AZ-Sportchef Thomas Weiß sprach der 33-Jährige ausführlich über die aktuelle Misere bei den Löwen und Höhepunkte seiner Karriere.
    Ein Heimspiel der besonderen Art hatte der Allgäuer Fußball-Profi Kevin Volland (links) am Donnerstagabend. Beim AZ-live-Talk mit AZ-Sportchef Thomas Weiß sprach der 33-Jährige ausführlich über die aktuelle Misere bei den Löwen und Höhepunkte seiner Karriere. Foto: Ralf Lienert

    Beim TSV 1860 München ist immer etwas los: Dieser Satz bewahrheitete sich auch beim Besuch von Fußball-Profi Kevin Volland im Allgäuer Medienzentrum. Der 33-Jährige hatte sich beim AZ-live-Talk ausführlich und entspannt den Fragen von AZ-Sportchef Thomas Weiß gestellt, als gegen Ende der Veranstaltung die Nachricht von der Verpflichtung des neuen Löwen-Trainers, Markus Kauczinski, die Runde machte. „Passt doch super“, war Vollands spontane Reaktion.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden