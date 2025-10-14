Das Finale beim Laufsport-Saukel-Cup wird zum Familienduell

Fünf Läufe sind absolviert, einer steht noch aus – und das Finale um den Laufsport Saukel-Cup könnte kaum spannender verlaufen. In allen Klassen liegen die Top-Platzierten dicht beieinander, der Gesamtsieg ist sowohl bei den Männern als auch – zumindest theoretisch – bei den Frauen noch offen.

Im Fokus steht dieses Jahr das „Familien-Duell“ (in Anlehnung an die gleichnamige TV-Spielshow) zwischen der Familie Rauh und der Familie Freudling, die sich in Haupt- und Masterklasse ein generationsübergreifendes Rennen um die Spitzenplätze liefern.

Lauf um den Rottachsee ist das Finale des Laufsport Saukel-Cups

Nach den bisherigen Ausdauersport-Veranstaltungen – Silvesterlauf, Laufsporttag (beide in Kempten), Lauf um den Niedersonthofener See, Seen-Lauf im Tannheimer Tal und Sonnwendlauf um den Grüntensee – wartet mit dem Lauf um den Rottachsee am Samstag 18. Oktober (14 Uhr) das Finale der Laufserie auf die Ausdauersportler. Dieser letzte Wettbewerb könnte die Gesamtwertung noch einmal kräftig durcheinanderwirbeln.

In der Männer-Hauptklasse (bis 45 Jahre) führt derzeit Tobias Freudling mit 2330 Punkten, gefolgt von Michael Schmitz (2290) und Dominik Stadelmann (2250). Sollte René Huonker – Gesamtsieger von 2023 – beim abschließenden Lauf um den Rottachsee noch an den Start gehen, könnte er die Gesamtwertung auf den letzten Metern noch einmal aufmischen.

Rauh vs. Freudling: „Familienduell“ in der Gesamtwertung

Huonker hat bislang aus drei Wettbewerben die Maximalpunktzahl erreicht, muss jedoch noch einen vierten Lauf absolvieren, um in die Gesamtwertung zu kommen. Gewertet werden die vier besten Ergebnisse aus sechs Wettbewerben; wer an mindestens fünf Läufen teilnimmt, erhält zusätzlich 50 Bonuspunkte.

Auch bei den Frauen geht es knapp zu: Natalie Rauh liegt mit 2390 Punkten knapp vor ihrer Schwester Miriam Rauh (2350) und Katharina Körner (2280). In der Masterklasse der Frauen behauptet sich Gabi Freudling mit 1960 Punkten an der Spitze, gefolgt von Angelika Rauh (1905) und Manuela Hartmann (1190). Bei den Männer-Masters führt Tim Stachel mit 1915 Punkten deutlich vor Roland Meier (1745) und Robert Freudling (1705) – dem Papa von Tobias Freudling.

Running-Night findet am 4. November in Kempten statt

Die Ehrung der Cup-Siegerinnen und -Sieger erfolgt im Rahmen der Laufsport Saukel-Running Night am Dienstag, 4. November im Colossseum-Kinocenter in Kempten. Wie in den Vorjahren gibt es dabei auch einen Video-Rückblick und eine Lauf-Dokumentation..