Allgäuer bei Berglauf-WM Filmriss im Ziel: Wie Madlen Kappeler ihre Premiere bei der Berglauf-WM erlebte

Madlen Kappeler geht bei der Berglauf-WM in Spanien an ihre Grenzen. Auch Marc Dürr, ihr Teamkollege vom TV Hindelang, leidet beim Rennen in den Pyrenäen.