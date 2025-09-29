Bei der Nebelhorn-Trophy machen diese Allgäuer den ersten Schritt Richtung Mailand

„Ein Prosit der Gemütlichkeit“ klingt es durch die große Halle 1 des Oberstdorfer Eissportzentrums, die Zuschauer auf den voll besetzten Rängen klatschen begeistert und schunkeln mit, als die vierfachen deutschen Meister im Eistanz, Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan, mit einer überdimensionalen aufblasbaren Brezel und zwei Maßkrügen in Tracht beim großen Schaulaufen am Samstagabend ihre fröhlich-artistische Einlage geben.
Nebelhorn-Trophy 2025
