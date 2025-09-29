Icon Menü
Nebelhorn-Trophy 2025: Bei der Nebelhorn-Trophy machen diese Allgäuer den ersten Schritt Richtung Mailand

Nebelhorn-Trophy 2025

Bei der Nebelhorn-Trophy machen diese Allgäuer den ersten Schritt Richtung Mailand

Oberstdorfer Eistanzpaar Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan hat sich dank einer Glanzleistung bei der Nebelhorn-Trophy die erste Olympia-Norm gesichert.
Von Inga Stracke
    Das Oberstdorfer Eistanzpaar Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan hat sich mit einer Glanzleistung bei der Nebelhorn-Trophy die erste Olympia-Norm gesichert.
    Das Oberstdorfer Eistanzpaar Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan hat sich mit einer Glanzleistung bei der Nebelhorn-Trophy die erste Olympia-Norm gesichert. Foto: Luca Tonegutti

    „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ klingt es durch die große Halle 1 des Oberstdorfer Eissportzentrums, die Zuschauer auf den voll besetzten Rängen klatschen begeistert und schunkeln mit, als die vierfachen deutschen Meister im Eistanz, Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan, mit einer überdimensionalen aufblasbaren Brezel und zwei Maßkrügen in Tracht beim großen Schaulaufen am Samstagabend ihre fröhlich-artistische Einlage geben.

