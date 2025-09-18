Icon Menü
Nils-Levi Bock (18) ist neuer deutscher Golf-Meister - und kommt aus dem Allgäu

Allgäuer Golf-Überraschung

Nils-Levi Bock: Der neue deutsche Golf-Meister kommt aus dem Allgäu

Nils-Levi Bock feiert in Trier den deutschen Meistertitel. Den gebürtigen Füssener zog es vor einigen Jahren in das Golfinternat von St. Leon-Rot.
Von Tobias Giegerich
    Nils-Levi Bock ist gebürtiger Füssener – und neuer deutscher Golf-Meister in der offenen Altersklasse.
    Nils-Levi Bock ist gebürtiger Füssener – und neuer deutscher Golf-Meister in der offenen Altersklasse. Foto: DGV/stebl

    Nils-Levi Bock hat den nächsten Meilenstein in seiner Golf-Karriere erreicht. Der gebürtige Füssener holte bei der deutschen Meisterschaft in Trier den Titel in der offenen Altersklasse.

